La picante advertencia de Maxi López a Ian Lucas sobre Wanda Nara en MasterChef: "Tené cuidado que..."

Cuál fue el anuncio que hizo Maxi López

La ceremonia de los Martín Fierro de Streaming 2025 dejó un anuncio que sorprendió y se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en el mundo digital: Olga, la señal liderada por Miguel Granados, confirmó oficialmente la incorporación de Maxi López como conductor de su programación de verano. Aunque los rumores habían circulado con fuerza en redes sociales, la confirmación llegó en vivo durante la gala, frente a colegas, invitados y miles de espectadores conectados.

La encargada de dar indicios fue Nati Jota, quien minutos antes había recibido el premio a la mejor conducción femenina. Micrófono en mano y frente a un salón expectante, la conductora dejó entrever los cambios en su rutina matutina: “De 7 a 10 de la mañana, me clavaron a las 7 de la mañana, tres horas aparte, pero estoy contenta de que nos acompañen y de acompañarlos”. Su comentario, dicho con humor, generó murmullos y aplausos, preparando el terreno para lo que vendría después.

“Yo no dije con quiénes voy a estar. Voy a estar con Eial Moldavsky, Noe Custodio, Toto Kirzner y con el gran Maxi López que se suma también”, completó el anuncio y reveló el equipo que la acompañará durante el verano, dejando en claro quiénes serían sus compañeros.

Entre risas, agregó un comentario que llamó la atención: “No sé si sabe que vamos a las siete, espero que sí”.

El propio Maxi fue el encargado de confirmar la noticia en sus redes sociales. En Instagram escribió: “Los rumores son ciertos. Este enero nos vamos a divertir mucho en Sería increíble, en Olga”. El posteo incluyó un video desde el backstage de la señal, donde agregó que "esta es una etapa nueva de mi vida, tengo ganas de explorar nuevos proyectos”.

La expectativa por el debut de Maxi López en un terreno completamente distinto al que dominaba es alta. El micrófono reemplaza a la pelota y la espontaneidad del estudio toma el lugar del césped. Habrá que madrugar para ver cómo se desenvuelve en esta nueva faceta, ya que su programa se emitirá de 7 a 10 de la mañana.