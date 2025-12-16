A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Palazo

La picante advertencia de Maxi López a Ian Lucas sobre Wanda Nara en MasterChef: "Tené cuidado que..."

Bajo la atenta mirada de Wanda Nara, Maxi López le lanzó una advertencia en MasterChef Celebrity a Ian Lucas, relacionada con el pasado conflictivo que vivieron tras su separación.

16 dic 2025, 23:50
La picante advertencia de Maxi López a Ian Lucas sobre Wanda Nara en MasterChef: Tené cuidado que...
La picante advertencia de Maxi López a Ian Lucas sobre Wanda Nara en MasterChef: Tené cuidado que...

La picante advertencia de Maxi López a Ian Lucas sobre Wanda Nara en MasterChef: "Tené cuidado que..."

Maxi López e Ian Lucas fueron una de las duplas más comentadas de la noche donde debían cocinar una pavlova en MasterChef Celebrity (Telefe) y protagonizaron un divertido cruce que llamó la atención, tras un comentario del exfutbolista dirigido a Wanda Nara y una advertencia en tono cómplice al joven participante.

Ambos estaban parados frente al jurado y la conductora. Nara y el youtuber conversaban sobre algo que ellos mismos habían hablado fuera de cámara. “Me quiere revisar la lupita de Instagram”, le contó Ian a Maxi.

Leé también

"Me quedé helada": Yanina Latorre sorprendió al hablar del sueldo de Wanda Nara en Telefe

me quede helada: yanina latorre sorprendio al hablar del sueldo de wanda nara en telefe

El comentario generó una respuesta inmediata del exfutbolista, que desató risas en el estudio: “No sé de qué me hablan, esto de la lupita. Lo único que te voy a decir es: ‘Facha, te come un centimetro, te come cinco y después te come toda la billetera. Ojo, que es de a poquito esto’”. Y sumó: "Es muy buena de hacer trabajo fino".

Embed

Más allá de que el vínculo de López con la mediática ha mejorado considerablemente y parece que dejaron atrás los conflictos que los mantuvieron distantes y en una intensa disputa judicial, el participante no deja pasar la oportunidad de lanzar algún que otro palito durante el certamen de cocina.

Cuál fue el anuncio que hizo Maxi López

La ceremonia de los Martín Fierro de Streaming 2025 dejó un anuncio que sorprendió y se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en el mundo digital: Olga, la señal liderada por Miguel Granados, confirmó oficialmente la incorporación de Maxi López como conductor de su programación de verano. Aunque los rumores habían circulado con fuerza en redes sociales, la confirmación llegó en vivo durante la gala, frente a colegas, invitados y miles de espectadores conectados.

La encargada de dar indicios fue Nati Jota, quien minutos antes había recibido el premio a la mejor conducción femenina. Micrófono en mano y frente a un salón expectante, la conductora dejó entrever los cambios en su rutina matutina: “De 7 a 10 de la mañana, me clavaron a las 7 de la mañana, tres horas aparte, pero estoy contenta de que nos acompañen y de acompañarlos”. Su comentario, dicho con humor, generó murmullos y aplausos, preparando el terreno para lo que vendría después.

“Yo no dije con quiénes voy a estar. Voy a estar con Eial Moldavsky, Noe Custodio, Toto Kirzner y con el gran Maxi López que se suma también”, completó el anuncio y reveló el equipo que la acompañará durante el verano, dejando en claro quiénes serían sus compañeros.

Entre risas, agregó un comentario que llamó la atención: “No sé si sabe que vamos a las siete, espero que sí”.

El propio Maxi fue el encargado de confirmar la noticia en sus redes sociales. En Instagram escribió: “Los rumores son ciertos. Este enero nos vamos a divertir mucho en Sería increíble, en Olga”. El posteo incluyó un video desde el backstage de la señal, donde agregó que "esta es una etapa nueva de mi vida, tengo ganas de explorar nuevos proyectos”.

La expectativa por el debut de Maxi López en un terreno completamente distinto al que dominaba es alta. El micrófono reemplaza a la pelota y la espontaneidad del estudio toma el lugar del césped. Habrá que madrugar para ver cómo se desenvuelve en esta nueva faceta, ya que su programa se emitirá de 7 a 10 de la mañana.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Maxi López Ian Lucas MasterChef Celebrity

Lo más visto