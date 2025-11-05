Ya llegó el auténtico "Black Friday" a ChangoMâs y MâsOnline

Además, se ofrecerá un 20% de descuento + 6 cuotas sin interés en lavarropas, cocinas y freezers.

Toda la categoría de pequeño electro (cocina y hogar) contará con la posibilidad de 6 cuotas sin interés con todos los bancos.

La llegada de la temporada de verano también tendrá su beneficio exclusivo con un 35% de descuento y 9 cuotas sin interés en artículos de jardín, como muebles, gazebos, reposeras, sombrillas y camas elásticas.

Superofertas en la canasta de consumo de alimentos, bebidas, perfumería y limpieza.

Las súper promociones y mega descuentos se concentran en los productos esenciales para la mesa de los argentinos, asegurando que el Black Friday sea un evento de ahorro integral.

Los clientes podrán acceder al clásico 2x1 en un surtido especial de productos de almacén, limpieza y cuidado personal.

Se suman promociones de 3x2 en lácteos, así como un 4x2 en alimentos para mascotas.

Oportunidades del 80% y 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de almacén, bebidas, frescos y lácteos de marcas seleccionadas.

También los socios del programa de fidelización MâsClub contarán con descuentos adicionales y exclusivos para potenciar su ahorro, con un 20% de descuento sin tope de reintegro.

Por último, como adelanto de las fiestas, ChangoMâs y MâsOnline ofrecerán distintas propuestas de cajas navideñas que van desde $8.499 a $29.999, con distintas opciones de surtido para regalar o disfrutar en la mesa navideña.

Del 30 de octubre al 5 de noviembre en todas las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y a través de www.MasOnline.com.ar