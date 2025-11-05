Lizy Tagliani y su abogado, con todo contra Viviana Canosa: intentarán imponerle una estricta exigencia en la Justicia
Tras la suspensión del juicio penal contra Viviana Canosa, Lizy Tagliani presentó un recurso para reactivar el proceso y exigir una retractación pública.
Tras la fuerte denuncia pública en la que Viviana Canosa vinculó a Lizy Tagliani con una presunta trata de personas, la humorista inició acciones legales por calumnias e injurias. Sin embargo, este martes la Justicia resolvió suspender el juicio, y ahora Tagliani junto a su abogado decidieron avanzar con nuevas medidas para reactivar el proceso.
La periodista Maribel Leone fue quien dio a conocer la novedad a través de su cuenta de X, donde detalló los pasos que tomó la defensa de Tagliani tras la decisión judicial. "Lizy Tagliani, junto a su abogado Cardozo, presentaron hoy un recurso (que fue concedido) ante la suspensión del juicio contra Viviana Canosa que se iba a hacer este mes. La justicia debe responder. Lizy pretende ir a juicio o que se retracte, ya que fue muy grave lo que pasó", escribió.
En el escrito dice: “Hemos de destacar que el objetivo de la querella ha sido que la parte querellada se retracte de las manifestaciones que hemos considerado que vulneran el honor de la querellante y constituyen los delitos de calumnias e injurias previstos por los art. 109 y 110 del Código de Fondo”.
El documento también señala que para extinguir la acción penal, deberían haberse reparado los daños ocasionados, algo que no ocurrió: “A fines de lograr la extinción de la acción penal, la querellada debería resarcir los daños ocasionados, que en apariencia, no han sido fijados o al menos no ser oportunos”.
Por último, el escrito solicita que se revierta la decisión judicial que dejó sin efecto la audiencia: “Esta parte solicita la revocación del auto resolutorio de fecha 31 de octubre de 2025 y consecuentemente el del día 27 de octubre, que en forma arbitraria ha resuelto dejar sin efecto la audiencia a tenor del art. 339… y se ordene la continuidad de la acción penal y su culminación mediante el debate oral y público”.
Por qué se suspendió el juicio de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa
En LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió al anunciar que quedó sin efecto el juicio penal que Lizy Tagliani había iniciado contra Viviana Canosa por calumnias e injurias.
"Acaban de suspender el juicio penal de Lizy contra Viviana por calumnias e injurias. ¿Por qué? Porque Canosa decidió pagar las multas para evitar el juicio. O sea, para evitar el proceso judicial", explicó el conductor en vivo.
A pesar de esta resolución, el conflicto legal podría no haber llegado a su fin. De Brito explicó que el equipo legal de Tagliani no piensa dar por cerrado el asunto: "Ahora la defensa de Tagliani va a presentar recurso de apelación para que se realice el debate oral igualmente y que Canosa también se retracte públicamente".
"Era lo primero que quería Lizy", remarcó Ángel, aunque no dejó pasar la oportunidad de lanzar una de sus típicas ironías: "Lizy, esperá sentada, no recuerdo a Viviana retractándose de nada".
Finalmente, el periodista señaló que todavía falta una decisión importante: "Se espera que los jueces de la Cámara de Apelaciones se expidan por este último tema, que es lo que pide la defensa de Lizy".