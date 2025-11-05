Lizy Tagliani y su abogado, con todo contra Viviana Canosa: intentarán imponerle una estricta exigencia en la Justicia

Por último, el escrito solicita que se revierta la decisión judicial que dejó sin efecto la audiencia: “Esta parte solicita la revocación del auto resolutorio de fecha 31 de octubre de 2025 y consecuentemente el del día 27 de octubre, que en forma arbitraria ha resuelto dejar sin efecto la audiencia a tenor del art. 339… y se ordene la continuidad de la acción penal y su culminación mediante el debate oral y público”.

Por qué se suspendió el juicio de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa

En LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió al anunciar que quedó sin efecto el juicio penal que Lizy Tagliani había iniciado contra Viviana Canosa por calumnias e injurias.

"Acaban de suspender el juicio penal de Lizy contra Viviana por calumnias e injurias. ¿Por qué? Porque Canosa decidió pagar las multas para evitar el juicio. O sea, para evitar el proceso judicial", explicó el conductor en vivo.

A pesar de esta resolución, el conflicto legal podría no haber llegado a su fin. De Brito explicó que el equipo legal de Tagliani no piensa dar por cerrado el asunto: "Ahora la defensa de Tagliani va a presentar recurso de apelación para que se realice el debate oral igualmente y que Canosa también se retracte públicamente".

"Era lo primero que quería Lizy", remarcó Ángel, aunque no dejó pasar la oportunidad de lanzar una de sus típicas ironías: "Lizy, esperá sentada, no recuerdo a Viviana retractándose de nada".

Finalmente, el periodista señaló que todavía falta una decisión importante: "Se espera que los jueces de la Cámara de Apelaciones se expidan por este último tema, que es lo que pide la defensa de Lizy".