El Gobierno confirmó en qué período llamará a sesiones extraordinarias

Por el momento, el Gobierno no haría concesiones sobre el esquema de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Las negociaciones con las provincias estarán a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

También participa el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, responsable del armado político nacional de La Libertad Avanza y figura cercana a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Este equipo es el que delineó el presidente tras las elecciones legislativas para fortalecer la estrategia de poder.

La Casa Rosada busca, además, sumar a los gobernadores en las conversaciones con Estados Unidos para atraer inversiones a sus distritos. En el mediano plazo, el oficialismo aspira a consolidar un interbloque parlamentario junto al PRO, un sector de la UCR y espacios provinciales como Provincias Unidas, Innovación Federal e Independencia.