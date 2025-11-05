En vivo Radio La Red
Adorni y Bullrich anunciaron un operativo por las inundaciones: "El Gobierno nacional esta ocupándose de los bonaerenses"

Manuel Adorni y Patricia Bullrich informaron que se pondrán en marcha medidas de asistencia coordinadas por la Agencia Federal de Emergencias. Habrá maquinaria vial, apoyo de las Fuerzas Armadas y despliegue de fuerzas federales para asistir a las familias aisladas y a los productores afectados.

Adorni y Bullrich anunciaron medidas de asistencia para los productores inundados en la provincia de Buenos Aires. (Foto: prensa Gobierno).
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni y Bullrich detallaron una serie de medidas orientadas a asistir a la población afectada por la emergencia hídrica, que se implementarán a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

“El equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses”, aseguró Adorni en la primera conferencia de prensa que brindó en su nuevo cargo, que asumió formalmente hoy.

Bullrich y Adorni

Por su parte, Bullrich afirmó que “a partir de la situación que sufren los productores agropecuarios y trabajadores de una gran zona de la provincia de Buenos Aires, hemos decidido realizar un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas”.

La ministra informó que se instalará un centro de operaciones en la ciudad de 9 de Julio, donde mañana viajará el director de la AFE, Santiago Hardie, para coordinar el trabajo con los intendentes de 9 de Julio, General Viamonte, Bragado y Carlos Casares.

Desde Vialidad Nacional se enviarán máquinas para la limpieza de zanjas, alcantarillas y aliviadores, además de camiones volcadores y equipos especiales con personal operativo. En tanto, el Ministerio de Defensa, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, sumará máquinas viales para movimientos de suelo, limpieza de drenajes y cunetas, y la instalación de puentes provisorios en los caminos más afectados.

También se desplegarán fuerzas federales con camiones y personal especializado para realizar tareas de asistencia y garantizar la conectividad en las zonas donde aún permanecen familias aisladas.

Bullrich destacó que, al mismo tiempo, el Gobierno trabajará junto a los productores agropecuarios afectados por una acumulación histórica de lluvias y subrayó que “el Estado nacional ha definido estar al lado de la gente; por eso el sábado los ministros vamos a ir a 9 de Julio a ponernos al frente del Comité de Emergencia”.

Adorni juró como jefe de Gabinete: ¿cuáles serán sus primeras medidas y qué cambia a partir de ahora?

