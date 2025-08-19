Gobierno vs. Congreso: las alternativas que maneja la Casa Rosada para sostener los vetos de Milei

También figuran en el temario los proyectos de ley de los gobernadores que tienen media sanción del Senado y que podrían transformarse en leyes concretas para aumentar la coparticipación y transferir a las provincias los fondos ATN.

El gobierno espera sostener los vetos de Milei con el apoyo del bloque del PRO y gobernadores aliados para frenar y modificar esas iniciativas.

Apuesta a que la oposición liderada por el kirchnerista UP y otros bloques que impulsan las medidas que, según el gobierno, “atentan contra el déficit fiscal cero”, corazón del plan económico de Javier Milei, no lleguen a los dos tercios para el quorum y que se caiga la sesión.

“Veremos, algunas cosas van a salir y otras no”, se esperanzaban fuentes parlamentarias del PRO, al tanto de las negociaciones impulsadas por la mesa chica de la Casa Rosada y que anticiparon que en el caso de haber quorum, irán al recinto pidiendo "razonabilidad".

La oposición busca reunir los dos tercios

diputados

La Cámara de Diputados convocó para este miércoles al mediodía a la sesión especial impulsada por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Para poder realizar esa sesión opositora, los bloques de la oposición UP, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, deberán tener asegurado los 129 legisladores para habilitar la sesión.

¿Qué va a pasar con los vetos de Milei?

javier Milei reunió en casa Rosada al bloque de Diputados nacionales de LLA para explicarles el plan dolares del colchón y las modificaciones que enviará al Congreso. Foto Presidencia..jfif

Uno de los puntos centrales de la deliberación del cuerpo será el veto de las leyes de emergencia de discapacidad, y el aumento de las jubilaciones, y para que la oposición pueda insistir con su sanción original deberá tener los dos tercios, mientras que el oficialismo lo puede ratificar con un solo tercio de los diputados presentes.

En el oficialismo están confiados en tener los vetos para blindar el veto a la ley de jubilaciones que establece un aumento del 7,2 por ciento a las jubilaciones, un incremento del bono que perciben los que cobran la mínima de 70 mil a 110 mil pesos, y la compensación a las cajas jubilatorias.

Para alcanzar su objetivo los legisladores de la LLA, el PRO y sus aliados radicales y provinciales deberán alcanzar por lo menos 76 votos si hay 229 legisladores, como sucedió el 4 de junio, dado que depende de la cantidad de diputados presentes en la sesión.

Según los cálculos del oficialismo, el veto de Milei que tendría los votos para ser ratificado, sería el de la prorroga de la moratoria previsional.

El temario de la sesión pedida por la oposición en Diputados

german-martinez-ucr-diputados-radicales.webp

La sesión comenzará con la discusión con la discusión de los vetos sobre jubilaciones y discapacidad, y luego se tratará un proyecto sobre la coparticipación de ATN, que fue sancionada por el Senado.

En este punto, así como en el tema de la coparticipación de los combustibles, el Gobierno pudo meter una cuña dentro del conglomerado de gobernadores que habían impulsado estas propuestas en el Senado, pero no le alcanzan para impedir la sanción de la ley.

El proyecto sancionado en el Senado establece que la partida de ATN para el cual se destina el 1 por ciento del PBI se distribuirán de acuerdo a la ley de Coparticipación Federal.

Desde el Gobierno se propone mantener el manejo de esa partida destinada a emergencias en manos del Poder Ejecutivo, pero solo distribuir el remanente entre las provincias luego de concluir el período fiscal.

Sobre el proyecto de Combustibles, el proyecto que busca reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

En tanto, el dictamen promovido por el Gobierno sugiere que el 28,9% sea para la ANSES y que el resto sea repartido entre la masa de coparticipación, que destina un 42% para las provincias.

De esta manera, la nación se quedaría con el 30% de la recaudación.

En el temario también se incluye un dictamen para modificar el funcionamiento de la comisión de investigadora sobre el caso Libra, emplazamiento para discutir un proyecto sobre husos horarios, del régimen penal tributario y el veto a la ley de Ayuda a Bahía Blanca.