El fiscal Carlos Stornelli con Novaresio: "Los bolsos llegaban directamente a la Casa Rosada"

"En ese departamento, en esa época, no vivía nadie, estaba desocupado. El que habitualmente recibía los bolsos era Muñoz", dijo en referencia al secretario privado de la expresidenta.

El fiscal respaldó su investigación y remarcó que sus conclusiones llegan no solo sus dictámenes sino también "las decisiones jurisdiccionales de muchos jueces que han intervenido" y observó que incluso "han llegado hasta la Corte (Suprema) mucho de estos planteos".

Embed

El fiscal aseveró que si el expresidente Néstor Kirchner viviera "sin ninguna duda" estaría acusado en la causa, en la que están imputadas 87 personas.

La muerte de Nisman

Stornelli se refirió también a la muerte de su colega el fiscal Alberto Nisman, y recordó: "Yo había hablado con él dos días antes y fui a dar mi testimonio a la fiscalía".

Embed

"El asesinato de Nisman está probado. Yo fui uno de los primeros que habló de eso desde el primer día", remarcó y agregó que no hay "ninguna duda que lo mataron por su trabajo".

Sobre quién estaría detrás del presunto homicidio, evaluó: "Creo que es un crimen de Estado".