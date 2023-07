Carolina Losada y una fuerte definición antes de las PASO en Santa Fe: "Este gobierno es un ..."

“La policía prefiere llegar tarde porque no quieren sacar el arma porque las leyes no lo protegen. No pueden trabajar. Vamos a incorporar tecnología y vamos a hacer inteligencia criminal en los barrios y que la policía sea una carrera por mérito. Hoy hay desidia, hoy a Rosario lo abandonó la nación y la provincia. Aníbal Fernández dijo que los narcos le ganaron”, sostuvo.

Y luego argumentó: “Firmamos un acuerdo con Patricia Bullrich en la que tenemos un proyecto de cómo vamos a combatir la inseguridad, la parte de la provincia va a ser mía y con Patricia a nivel Nacional vamos a salir de esta situación, pero la gente tiene que ir a votar este domingo. Perotti gastó tan sólo el 50% del presupuesto que tenía para la seguridad”.

“La peor de las crueles verdades es la mezquindad de los políticos que buscan que piensan que cuanto peor mejor. En tanto este gobierno es un sálvese quien pueda, la gente en el supermercado no te pide plata, te pide que le des un sachet de yogurt. No nos podemos acostumbrar a vivir muy mal”.

La palabra de Carolina Losada