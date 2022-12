Casación define el futuro de tres juicios clave contra Cristina Kirchner

Lo cierto es que el veredicto que determinó para Cristina Kirchner 6 años de prisión e inhabilitación perpetua aún no está firme, por lo menos hasta que se completen las instancias de apelación en los tribunales de alzada.

Esa carrera se lanzará el 9M del 2023, cuando el TOF 2 difunda los fundamentos del fallo, que según fuentes judiciales “comenzaran a redactarse razonadamente durante los meses de enero y febrero, en base a los lineamientos analizados para redactar la sentencia”, que se conoció el 6 de diciembre pasado.

cfk condenada .jpg Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso son los jueces que condenaron a Cristina Kirchner a 6 años de prisión (Foto: Captura).

A partir de ese momento, tanto el Ministerio Público Fiscal (MPF) como las defensas de los 9 condenados tendrán 10 días hábiles para leer el argumento de los jueces y recurrir las decisiones con las que no estén de acuerdo. De hecho, todos adelantaron que prevén apelar el veredicto, que, en definitiva, sólo dejó conforme a los 4 imputados absueltos.

Cuando las apelaciones lleguen a Casación, la encargada de revisar el fallo será la sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

Luego convocarán a las partes a una audiencia pública para escuchar sus planteos, y cuando eso termine se tomarán hasta 20 días hábiles para resolver.

De no mediar pedidos de recusación contra los magistrados, este capítulo procesal debería finalizar el año próximo, pero si Cristina Kirchner decide reclamar cambios en el tribunal los plazos podrían extenderse más tiempo.

Vialidad-cristina CFK.jpg Vialidad: Cristina Kirchner dirá sus "últimas palabras" antes de conocerse el veredicto (Foto: Telam)

En este sentido, recordemos que Borinsky y Hornos fueron denunciados por sus visitas al expresidente Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos, están sobreseídos en primera instancia por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y ahora el tema pasó a la Cámara Federal.

Finalmente, cuando la Cámara de Casación dictamine en Vialidad, quedará la posibilidad de los condenados o el MPF de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, primero con un recurso extraordinario, y si fuera rechazado, el último paso sería ir en queja directa.

Llegado el caso, lo que dictamine el Máximo Tribunal será inapelable, y el juicio Vialidad quedará cerrado definitivamente. Así los procedimientos, los plazos para que haya sentencia firme son indefinidos.

Si se mantuvieran las condenas de prisión, y Cristina Kirchner o alguno de los involucrados tuviese fueros, sería necesario un juicio político para que pueda disponerse su detención.

A su vez, aquellos que tengan más de 70 años de edad, podrían solicitar prisión domiciliaria en lugar de ir a la cárcel. La vicepresidenta los cumple en febrero.

En cuanto a la inhabilitación de ejercer cargos públicos, también quedaría firme recién cuando tras la instancia de la Corte, por lo que todos los condenados podrían ser candidatos y protegerse con los fueros sin limitaciones legales.

Cristina podría presentarse para las próximas elecciones sin una condena firme, aunque por ahora rechazó que vaya a ser candidata.

Por otro lado, tanto la defensa de la vicepresidenta como la de otros acusados advirtieron que irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio por disposición de la Constitución Nacional.

Repasando, el veredicto de Vialidad que revisarán en 2023, condenó a Cristina Kirchner a la pena máxima prevista para el delito de administración fraudulenta, y la absolvió como jefa de una asociación ilícita.

Los otros 8 condenados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública fueron el empresario Lázaro Báez (6 años de prisión), el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); los ex funcionarios de Vialidad, Nelson Periotti (6 años), Mauricio Collareda(4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), y José Raúl Santibáñez (4 años).

A todo esto, los 4 beneficiados con la absolución fueron el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex subsecretario de obras públicas, Abel Fatala; el ex presidente de Vialidad Santa Cruz, Héctor Garro; y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.

Otras causas que preocupan a Cristina Kirchner

En la Cámara de Casación Federal se juega parte del futuro de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Además de la revisión del veredicto que aplicó la primera condena por corrupción contra la vicepresidenta, Casación está deliberando si revoca los sobreseimientos en los expedientes Memorándum con Irán, y Los Sauces y Hotesur.

De acuerdo a los plazos ordenados por el Código Penal, el tribunal debería resolver antes de fin año o después de la feria judicial.

En el caso que investigaba el supuesto encubrimiento a los iraníes sospechados de atacar a la AMIA, la querella de los familiares de las víctimas del atentado reclamó su reapertura pues consideraron que al suspender el juicio oral se los privó de conocer la verdad.

En tanto, el fiscal de Cámara, Javier De Luca, desistió de reclamar que se haga el juicio, porque “la firma de un tratado internacional entre dos potencias soberanas no puede ser la base fáctica de un delito”.

La defensa de la vicepresidenta pidió a la Cámara Federal de Casación que ratifique su sobreseimiento y cierre del caso, por "inexistencia manifiesta de delito" de la denuncia que lo originó, presentada en 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Los implicados en este proceso son Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroqcausaue, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Allan Bogado.

En Los Sauces y Hotesur, la defensa de Kirchner pidió que se mantenga cerrada la causa por inexistencia de delito “porque los hechos no satisfacen ninguna tipicidad penal”.

En cuanto al fiscal de Casación, Mario Villar, rechazó los sobreseimientos porque se “han devastado años de investigación, de recopilación de prueba de difícil obtención, de labor extenuante de distintos actores del Ministerio Público Fiscal frente a personas que ostentan un gran poder político y económico, sin siquiera darle a esta parte la posibilidad de debatir todas las cuestiones en un plano de mayor transparencia e igualdad”.

La suspensión del juicio fue dictaminada por el Tribunal Oral Federal 5 basándose en un informe preliminar de los peritos contadores.

Este proceso investiga el presunto lavado de dinero a través de una supuesta asociación ilícita integrada -entre otros- por la vicepresidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, su sobrina Romina Mercado, Cristóbal López, Lázaro Báez, sus hijos Leandro, Martín y Luciana, y el ex socio de Máximo Osvaldo San Felice.

Tanto en Memorándum con Irán como en Los Sauces y Hotesur, la encargada de resolver es la Sala I de Casación, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.