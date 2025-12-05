Caso Fútbol Para Todos: por qué absolvieron a los principales imputados en la causa

Fueron absueltos también el expresidente de la AFA Luis Segura, Miguel Ángel Silva, Rubén Manuel Raposo, Natale Antonio Rigano (Iveco) y directivos de cooperativas como Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola.

JMKYXHCV2BAQ7G3QMFP4ETUD6Q Dos exjefes de Gabinete de CFK enfrentaban la posibilidad de una condena, pero los jueces consideraron que no había pruebas suficientes.

Rafael Armando Savino y José Lemme, ambos de la AFA, fallecieron durante el proceso y no integraron el veredicto final.

La resolución fue comunicada por Zoom a todas las partes y podrá ser apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los fundamentos completos se difundirán el 11 de marzo de 2026.

Cómo empezó la causa Fútbol Para Todos

La investigación se inició en 2014 a partir de una denuncia de la exlegisladora Graciela Ocaña, quien advirtió sobre posibles manejos irregulares de fondos en el programa Fútbol Para Todos, implementado durante el kirchnerismo para garantizar transmisiones gratuitas de los partidos de primera división.

Según la acusación, entre 2010 y 2015 se habría producido un perjuicio al Estado estimado en 131 millones de pesos, principalmente por: