Batalla campal en José C. Paz durante la jura de concejales: incidentes entre militantes peronistas y libertarios

Empujones, golpes y sillas volcadas: las escenas del escándalo

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran cómo la situación se desbordó en cuestión de segundos. Hubo empujones, trompadas, forcejeos y gritos cruzados, mientras personal del Concejo intentaba separar sin éxito a los grupos enfrentados.

El episodio incluyó banderas, sillas volcadas y corridas improvisadas dentro del recinto, dejando en evidencia la fragilidad del clima político local.

Un distrito con tensiones crecientes

José C. Paz es un distrito donde Mario Ishii mantiene un liderazgo absoluto desde hace décadas, apoyado en un esquema de poder territorial consolidado. Sin embargo, las últimas elecciones incorporaron nuevas fuerzas políticas, entre ellas La Libertad Avanza, que logró representación en el Concejo y pasó a disputar espacios de poder.

La mezcla de estos factores derivó en un escenario explosivo que terminó materializándose en los incidentes de este viernes.

María Amoroso finalmente asumió su banca

A pesar del caos y de varios minutos de tensión continua, María Amoroso logró asumir su cargo como concejal. Desde el espacio libertario celebraron el desenlace como un triunfo en un contexto adverso.

Embed En José C. Paz en mi asunción LOS FUNCIONARIOS DE NUESTRA OPOSICIÓN le pegaron a nuestros militantes de LLA. A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años,… — Maria Amoroso (@miaamoroso29) December 5, 2025

“Casi no nos dejan entrar, pero cumplimos con lo que la gente votó”, expresaron sus colaboradores al retirarse del edificio legislativo.