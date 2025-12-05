Batalla campal en José C. Paz durante la jura de concejales: incidentes entre militantes peronistas y libertarios
La asunción de la legisladora electa de La Libertad Avanza, María Amoroso, terminó en un escándalo dentro del Concejo Deliberante. Hubo gritos, empujones y un clima de caos.
Batalla campal en José C. Paz durante la jura de concejales: incidentes entre militantes.
Lo que debía ser una ceremonia institucional rutinaria en el Concejo Deliberante de José C. Paz terminó este viernes en una batalla campal. La jura de los nuevos concejales, entre ellos María Amoroso, representante de La Libertad Avanza, quedó marcada por insultos, empujones y golpes entre militantes peronistas e integrantes del espacio libertario.
La tensión empezó incluso antes del inicio formal de la sesión. Un grupo de seguidores del histórico intendente Mario Ishii, reconocido por su estilo confrontativo y recordado por episodios polémicos a nivel nacional, ocupó el recinto para presenciar la jura.
En la vereda opuesta se ubicaron simpatizantes libertarios que habían llegado para acompañar a Amoroso en su ingreso al cuerpo legislativo.
Según testigos, los gritos se desataron cuando la concejal electa intentó ingresar al salón. Los cánticos hostiles y las interrupciones buscaban impedirle avanzar hacia su banca, generando un clima cada vez más tenso.
Empujones, golpes y sillas volcadas: las escenas del escándalo
Las imágenes que circularon en redes sociales muestran cómo la situación se desbordó en cuestión de segundos. Hubo empujones, trompadas, forcejeos y gritos cruzados, mientras personal del Concejo intentaba separar sin éxito a los grupos enfrentados.
El episodio incluyó banderas, sillas volcadas y corridas improvisadas dentro del recinto, dejando en evidencia la fragilidad del clima político local.
Un distrito con tensiones crecientes
José C. Paz es un distrito donde Mario Ishiimantiene un liderazgo absoluto desde hace décadas, apoyado en un esquema de poder territorial consolidado. Sin embargo, las últimas elecciones incorporaron nuevas fuerzas políticas, entre ellas La Libertad Avanza, que logró representación en el Concejo y pasó a disputar espacios de poder.
La mezcla de estos factores derivó en un escenario explosivo que terminó materializándose en los incidentes de este viernes.
María Amoroso finalmente asumió su banca
A pesar del caos y de varios minutos de tensión continua, María Amoroso logró asumir su cargo como concejal. Desde el espacio libertario celebraron el desenlace como un triunfo en un contexto adverso.
En José C. Paz en mi asunción LOS FUNCIONARIOS DE NUESTRA OPOSICIÓN le pegaron a nuestros militantes de LLA. A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años,…