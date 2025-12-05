El llamativo gesto de Zaira Nara respaldando a Wanda que podría enfurecer a La Joaqui

f768x1-218210_218337_5050

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando los seguidores notaron que la menor de las Nara no solo le había dado “like”, sino que también dejó un comentario que despeja cualquier teoría de que estaba “picanteando” la situación en defensa de su hermana. Su mensaje estaba dirigido directamente a Bauletti, el streamer con quien la vienen shippeando hace semanas.

La publicación de Luck Ra decía: “Dicen que ladrón que le roba a ladrón, 100 años de perdón, así que estoy entrenando para robarte el corazón”. Y justo debajo, Zaira lo etiquetó a él y sumó un emoji de la carita tapándose con la mano, un gesto que volvió a encender las especulaciones sobre su coqueteo con el joven.

Zaira y Bauletti

Qué le dijo La Joaqui a Wanda Nara sobre Luck Ra

Esta vez, La Joaqui y Wanda Nara sorprendieron a todos en MasterChef Celebrity (Telefe) al mostrarse en una sintonía mucho más liviana y amigable, lejos de las tensiones que habían marcado sus últimas apariciones. La situación se evidenció cuando, en medio de las bromas y comentarios al pasar, volvió a colarse en la charla el tema del casamiento de la artista con Luck Ra.

En plena competencia, la cantante contó entre risas que un comentario de la mediática había generado un inesperado cambio en su casa: "Desde que vos hablaste con mi marido, todos los días me hace el desayuno a las 7 de la mañana; algo le habrás dicho...".

"¿No será que te mete en el muffin un anillo?", respondió Wanda con humor. Y la cantante siguió el juego con picardía: "Puede ser. Tal vez me lo comí".

La charla avanzó hacia cómo imagina la propuesta y Nara quiso saber más: "¿Cómo sería la pedida especial o cómo te imaginas?". La Joaqui, sincera y relajada, explicó qué es lo que realmente le importa de ese futuro paso: "Ay no lo sé, él es tan gracioso que seguro lo haría con su humor, chistes. Te digo la verdad, no me importa la cuestión legal, solo quiero que hagamos una buena fiesta y ponerme un lindo vestido, blanco".

"Desde que vos hablaste con él, me dio la llave de su casa, desayuno a las 7 a.m. y mensajes mucho más compuestos de amor", contó la concursante en el mismo tono jocoso, mientras le agradecía la supuesta revolución amorosa que Wanda habría desatado en su pareja. Y cerró con complicidad: "Traes suerte".