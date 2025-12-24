Causa Cuadernos: el tribunal confirmó qué pasará con la presencialidad y analiza un cambio por el carnaval

Una causa de gran envergadura y definiciones pendientes

En tanto, Lucía Salinas remarcó que la Cámara Federal de Casación Penal, que ejerce la superintendencia sobre los tribunales orales, ya había indicado que se utilice la sala de audiencias de Comodoro Py, la cual fue refaccionada y se encuentra disponible. A esa postura se sumaron pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que también se expresó a favor de la presencialidad.

Además, la periodista señaló una situación que genera interrogantes dentro del proceso: dos de los jueces que integran el tribunal solicitaron subrogar otros tribunales, una circunstancia que resulta contradictoria frente a la magnitud del expediente que tienen a su cargo. Se trata del tribunal presidido por Jorge Gorini, junto a los jueces Fernando Canero y Germán Castelli.

Según se explicó en el programa, Castelli había solicitado subrogar otro tribunal, pero ese pedido fue rechazado con el argumento de que debía abocarse al juicio de los Cuadernos. Sin embargo, posteriormente se conoció que Canero también presentó una solicitud similar.

En ese contexto, Salinas indicó que la Corte Suprema y distintos referentes del Poder Judicial insistieron en la necesidad de acelerar el proceso, aumentar la frecuencia de audiencias y avanzar con instancias presenciales, en línea con la relevancia institucional de la causa.

El juicio por los Cuadernos investiga un presunto sistema de recaudación ilegal de fondos a través de la obra pública, una causa que involucra a ex funcionarios y empresarios y que es considerada una de las más importantes de la historia judicial argentina.

Incertidumbre sobre el cronograma de febrero

La fiscal general, Fabiana León planteó esta inquietud durante la última jornada, al advertir que no estaba claro si la audiencia prevista para el 19 de febrero se realizará, teniendo en cuenta el feriado de Carnaval.

De no concretarse esa audiencia, podría pasar más de una semana sin actividad judicial en el expediente. Ante la consulta, el tribunal respondió que posiblemente enviará un cronograma actualizado en los próximos días, aunque ratificó que en febrero se mantendría la frecuencia de dos audiencias semanales.

Salinas explicó que, al momento de la última audiencia, el tribunal aún no tenía definido cómo será el esquema de trabajo tras el receso de enero, lo que generó cuestionamientos durante el intercambio con la fiscalía.

En cuanto a los próximos pasos procesales, se indicó que las indagatorias no comenzarían de inmediato, ya que antes deben resolverse cuestiones preliminares vinculadas a planteos de las defensas. Estas instancias podrían extender aún más los plazos antes de que los imputados presten declaración.