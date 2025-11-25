Causa Cuadernos de las Coimas: la Justicia retoma el juicio y habrá dos audiencias semanales

El fiscal federal Carlos Stornelli argumenta que existió un "sistema de recaudación de dinero" donde los funcionarios públicos y los empresarios obtuvieron beneficios recíprocos: los funcionarios obtenían dinero y garantizaban su permanencia, mientras que los privados recibían promesas y beneficios concretos en contratos con la Administración Pública Nacional.

El cronograma de diciembre

El Tribunal, integrado por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli, seguirá con la lectura de la acusación de la "causa madre" hasta el 2 de diciembre.

Posteriormente, el jueves 4 de diciembre se iniciará la lectura del expediente conexo, conocido como "la Camarita", donde las confesiones de imputados colaboradores como Carlos Wagner (expresidente de la Cámara de la Construcción) y José López posibilitaron desentrañar la cartelización de la obra pública y los pagos que iban del 10 al 30 por ciento. Finalmente, el 18 de diciembre se leerá la investigación concentrada en los Corredores Viales.