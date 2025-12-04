La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría en Diputados: ¿cuántos votos le faltan para aprobar leyes?

¿Cómo quedan los bloques de Diputados?

image

Así queda la cosa:

LA LIBERTAD AVANZA: 95

UNIÓN POR LA PATRIA: 93

UNIDOS: 22

PRO + UCR Y OTROS: 22

PROVINCIALES: 16

IZQUIERDA: 4

OTROS: 5

Qué ventajas da ser la primera minoría

La primera minoría accede a más cargos institucionales y al control de comisiones de peso como Presupuesto, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Traducido al idioma del poder: define qué se discute, cuándo y bajo qué condiciones.

El oficialismo lo entendió desde el 27 de octubre, al día siguiente de las elecciones. Había dos batallas: una era la electoral y se ganó; la otra era de rosca política. Así pasaron de 81 a 95. Primero se aseguró la herramienta; después discutirá el uso. Sin esta base, cualquier negociación de leyes era un ritual destinado al fracaso.

Para Milei, que considera al Congreso una mezcla de escollo y escenario, cerrar esta ingeniería interna era estratégico. Ordenar la Cámara antes de ordenar la política: una secuencia bastante mileísta.

Las alianzas posibles para aprobar leyes

El nuevo mapa abre un segundo capítulo: cómo llegar a los 129 votos de quórum. El PRO, la UCR (oficial) y el MID armaron un interbloque con 22 votos potenciales. Todos los que lo integran fueron como aliados de La Libertad Avanza en estas elecciones o en las anteriores. Con esos ya tiene 117.

Además los 16 diputados provinciales, varios tienen vínculos aceitados con la Casa Rosada. Seguramente negociarán transferencias o promesas de obras. No son aliados, pero van a ayudar si los ayudan. Con algo de financiamiento, esos votos pueden estar. Ahí ya está el número mágico de 133.

El oficialismo también mira a un sector del justicialismo. Los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora suelen acompañar iniciativas específicas. Y en votaciones ajustadas, la ausencia también se volvió un instrumento político útil: no sumar, pero permitir.

El cierre: lo que viene cuando se apague la euforia

La nueva composición deja a La Libertad Avanza como fuerza dominante, aunque lejos de la mayoría propia. Por ahora, el oficialismo controla la Cámara, pero no controla los votos. Ahora empieza el tramo más delicado.

El 2026 aparece en el horizonte con dos pruebas de fuego: el Presupuesto y las reformas laborales e impositivas que Milei quiere instalar como bandera de supervivencia. Para todo eso necesita algo que todavía no tiene: una coalición parlamentaria estable.

Por ahora, Milei logró una foto. El desafío será que esa foto se convierta en película. Y en este Congreso, cada mayoría es un espejismo que se evapora apenas empieza la sesión.

El Gobierno se aseguró por primera vez el lugar principal del recinto. Lo que todavía no sabe es si le alcanzará para gobernar e imponer las reformas que le prometió a sus votantes, al círculo rojo y a Estados Unidos.