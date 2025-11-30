Lo que viene en el juicio Cuadernos: la revelaciones de Oscar Centeno como arrepentido y las dudas sobre los próximos pasos

Recordó que “en la época de Cristina Kirchner también llevábamos bolsos con dinero. En esas ocasiones se la veía a ella en jogging que desde la casa donde vivía se cruzaba hasta el chalet donde se dejaba el dinero”. Asimismo, Centeno explicó que esos cuadernos se los entregó a su amigo policía, Jorge Bacigalupo, para resguardarlos de su exmujer porque iba mal su relación.

La investigación del MPF se enfoca en los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, denominada “La Camarita”.

Por este juicio hay 86 personas imputadas, después de que el TOF 7 sobreseyó a Enrique Menotti Pescarmona por incapacidad sobreviniente. Todas las partes participan del debate oral por videoconferencia, incluso los acusados detenidos.

Están privados de la libertad Cristina Fernández de Kirchner, que cumple prisión domiciliaria por su condena en Vialidad; Julio de Vido, preso en Ezeiza por la Tragedia de Once; y Ricardo Jaime, alojado en Marcos Paz por haber sido considerado culpable en varios procesos.

causa Cuadernos

¿Cuándo comenzarán las indagatorias?

Según el cronograma previsto por el Tribunal Oral Federal 7, la etapa de llamado a declaración indagatoria de los 86 imputados en Cuadernos se concretará en el 2026.

En las siguientes dos semanas seguirán con la acusación del expediente denominado “La Camarita”, donde se investigó la cartelización de obras públicas a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

Luego será el turno de los requerimientos en las causas “Trenes” y “Corredores Viales”, donde se analizan las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos.

La duda es si el TOF 7 habilitará las audiencias durante la feria de enero, o mantendrá el plan inicial de suspender el debate oral durante el receso de verano para retomar en febrero.

Cuando llegue la ronda de indagatorias se realizará bajo modalidad presencial. Es decir, que en la medida que llegue su turno, los acusados deberán comparecer en la sala de audiencias, mientras el resto de las partes permanecerá conectado por video conferencia.

Otra cuestión que los jueces no definieron todavía es si se mudarán al Auditorio de Comodoro Py, tal como lo ofreció a partir del 10 de diciembre la Superintendencia de la Cámara de Casación Penal.

No obstante, ninguna de las fuentes consultadas por A24.com se arriesgó a confirmar que la refacción de esa sala quede lista antes de esa fecha. Además, aún no comenzaron con la instalación del sistema de comunicación digital.

Un juez de Cuadernos pidió ir a otro tribunal

La Superintendencia de la Cámara Federal de Casación evaluará el martes próximo la postulación del juez Germán Castelli como juez suplente del TOF 6 de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de uno de los integrantes del tribunal que tiene a cargo la Causa Cuadernos, quien presentó un oficio a sus superiores ofreciendo sus servicios, teniendo en cuenta que a partir del 6 de diciembre se vence su subrogancia en otro tribunal oral federal de La Plata.

A24.com pudo averiguar que el pedido de Castelli tiene pocas chances de ser tomado en cuenta, mucho menos después de que el TOF 7 manifestara que se encuentra colapsado. Cuando los jueces asumen una subrogancia multiplican al doble su tarea por un 33 por ciento más de sueldo.