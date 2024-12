Causa Cuadernos: se ordenó el decomiso de cuatro propiedades de Daniel Muñoz

En las maniobras investigadas en el marco de la causa Cuadernos, la Justicia federal determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado. Carolina Pochetti, esposa de Muñoz, también participó en la maniobra.

El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Miami, Estados Unidos y ahora se sabe también que el Caribe.

causa-cuadernos-la-justicia-ordeno-el-decomiso-de-cuatro-propiedades-del-exsecretario-de-nestor-kirchner-3KONWGKU5ZDVVNMEBKPIYEWXRY (1).avif La estructura de la causa Cuaderno.

El listado de propiedades que aparecen en la causa

A más de cinco años de la decisión del ex juez federal Claudio Bonadio de decomisar 30 inmuebles que pertenecían a imputados en la causa Cuadernos de las Coimas, el Estado Nacional aún no tomó posesión de 23 de esas propiedades, que pertenecían a personas acusadas de ser testaferros de la familia Kirchner.

En el listado de los bienes que a la fecha no se recuperaron hay dos chacras en Santa Cruz que pertenecían a Víctor Manzanares, ex contador de los Kirchner; un departamento en Miami de un ex testaferro de Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner y varios inmuebles más repartidos en el sur del país.

Muñoz falleció en 2016, pero dos años después, su apellido volvió a ser noticia al ser señalado como una pieza clave en la supuesta estructura de recaudación ilegal que el juez Claudio Bonadio investigó en la causa de los Cuadernos. Fue el exmagistrado el que ordenó el decomiso de sus bienes.