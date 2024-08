Causa Fabiola Yáñez y Alberto Fernández: declara el ex jefe de la Residencia de Olivos

El ex jefe de la Quinta Presidencial durante el mandato de Alberto Fernández, Daniel Rodríguez, fue citado a declarar este lunes en Comodoro Py en el caso de presunta violencia de género ejercida por el ex presidente a su ex mujer Fabiola Yañez. El hombre de máxima confianza del expresidente legó a las 9:30 a los tribunales de Comodoro Py. Pasadas las 10, empezó a declarar como testigo en la causa en la que se investiga al ex presidente por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez.