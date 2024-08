Difunden un fuerte video de Fabiola Yañez mostrando los golpes tras la denuncia contra Alberto Fernández

Este nuevo video aparece en medio del avance de la causa contra el ex presidente, que fue imputado tras la denuncia de su ex pareja por violencia de género.

Durante la declaración que duró más de cuatro horas en el consulado de Madrid, Fabiola Yáñez denunció varios hechos de violencia de género en los que intervino Alberto Fernández.

Embed

Las mismas habrían ocurrido desde 2016 y se refirió a tres golpes que recibió en la Quinta de Olivos y detalló una agresión en forma puntual, en la cual dijo que el exmandatario la tomó del cuello.

Ante su relato, el fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente por los delitos de lesiones “leves y graves, doblemente agravadas” y “amenazas coactivas”.

El fiscal enumera 9 hechos que surgen de la denuncia de Fabiola Yañez, que incluyen golpes, zamarreos y amenazas.

“Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que este hombre ha hecho. Ha estado durante dos meses, están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio que si yo hacía esto o lo otro que se iba a suicidar. Eso no se hace”, sostuvo Fabiola Yañez en la entrevista con Infobae donde rompió el silencio.

fabiola yañez moreton cara.jpg

Se supo qué decían los chats privados entre Tamara Pettinato y Alberto Fernández

En las últimas horas, se conocieron chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández, en el medio de la denuncia por violencia de género de la ex primera dama contra el ex Presidente de la Nación.

En una de esas charlas se observa un dato no menor. El ex jefe de Estado le recrimina a su pareja por un rumor que afirmaba que él no era el padre biológico del hijo que tienen en común.

En ese planteo, Alberto le comparte a Fabiola parte de la rutina de Bendita, el programa de Beto Casella en El Nueve.

Al ver que iban a hablar del rumor sobre la paternidad de Francisco, Alberto decide increpar a su mujer:"¿Tenés algo para decirme sobre esto?".

La pregunta que surge es quién le reenviaba la rutina al mandatario. Para muchos era Tamara Pettinato quien solía compartirle los temas que iban a tratar en el programa al entonces presidente.