Rosmery Maturana reveló el amenazante mensaje que recibió de Yuyito González por Javier Milei: "Te voy a..."

"Nos conocimos en un bar en la campaña para diputado a las 6 de la mañana en Once, ahí empezó todo, no sé si éramos 30 personas", dijo sobre el inicio de su relación con Javier Milei hace unos años.

En tanto, sobre Yuyito González, manifestó: "No es de mi época". Y contó cuándo empezaron a tener cortocircuitos: "Hubo una charla un día que yo hablé con Javier y le dije que ella iba a ser blanqueada (por el noviazgo con Yuyito). Ella después me llamó y le digo: 'vas a ser la novia del año, te van a blanquear'".

"Y me pregunta: '¿Qué relación tenés con él?'. 'Somos amigos', le dije. '¿Y vos tenés novio?', me preguntó. Le dije que no, y me dijo que iba a invitar a la iglesia y todo el verso que te hace ella y desde ahí nunca más me habló. Supongo que no me creyó", continuó.

"Yo no la atendía... Si es una cacatúa", lanzó. Y contó el reciente mensaje que recibió de ella: "'Hola Rosmery, ¿Como estás' necesito hablar con vos, si no me atendes, te voy a seguir buscando'".

Y reconoció: "Hace 15 días que no hablo (con Milei). Creo que él flasheó con ella porque es una mujer hermosa pero duró lo que duró. Dicen que ella es bastante densa", finalizó contundente.

Fátima Florez aniquiló a Yuyito González y la acusó por haberle "robado" a Javier Milei

En su regreso al aire con su programa, Yuyito González sorprendió al anunciar su separación de Javier Milei después de unos meses de noviazgo y explicó los motivos.

"Quiero anunciarles que he hemos decidido terminar nuestra relación con Javier Milei, esto es consensuado. Estamos en perfectas condiciones de relación pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza y madurez", comentó la conductora.

Lo cierto es que en una entrevista con Viviana Canosa, Fátima Florez arremetió fuerte contra Yuyito tras su separación del presidente, al recordar aquella polémica entrevista de González en Empezar el día, Ciudad Magazine, cuando la humorista estaba en pareja con él.

“En su momento me pareció realmente de zorra pero ya está, pasó hace un montón. Todo el mundo sabíamos que estábamos de novios", recordó picante la actriz sobre aquella entrevista de Yuyito a Milei que tanto revuelo generó.

Y apuntó fuerte contra Yuyito: "No sé si enojada pero me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer, el tirarse a agarrarle el muñeco. En el programa de ella tenía los muñecos de madera pero me quiso agarrar el muñeco de carne mío”.

Luego, contó que está soltera y disfrutando este momento: "Estoy bien hace muchos meses, soltera, viviendo tranquila, chongueando un poco. Me lo merezco, es un momento donde voy a priorizarme yo, siempre estuve en pareja y dándolo todo. Tengo toda la libido puesta en mi trabajo y carrera".