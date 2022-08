Causa Vialidad: cuántas escuelas se podrían haber construido con los $5.321 millones que la Justicia pidió decomisar

Según la periodista Lara López Calvo, con los más de 5 millones de pesos (hoy equivalente, a 1.000 millones de dólares), se podrían haber edificado:

Construir 760 escuelas

Comprar 1280 patrulleros

Comprar 79.815 cámaras de seguridad

Causa Vialidad: los fiscales pidieron 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado.

Es por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a "instituciones de bien público".

Causa Vialidad: qué pena solicitaron los fiscales para Lázaro Báez y los ex funcionarios kirchneristas

lazaro-baez-julio-de-vido-vialidad.jpg

Con relación a Báez, los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión por considerarlo autor responsable del delito de asociación ilícita y partícipe primario responsable del delito de corrupción fraudulenta.

En tanto, para Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad) solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarlos autores del delito de asociación ilícita.

La fiscalía también pidió 6 años para Mauricio Colladera y Raúl Daruich, ambos de la Dirección Nacional de Vialidad del distrito de Santa Cruz y la misma pena para Juan Carlos Villafañe, de la repartición provincial.

Solicitaron, además, 4 años para Abel Fatala, entonces subsecretario de Obras Públicas; 5 años para Raúl Pavesi, otro ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), y 4 años para José Raúl Santibáñez, que era presidente del directorio del mismo organismo.

Para Héctor Garro, ex presidente de la dirección de Vialidad Provincial, los fiscales reclamaron la pena de 3 años y de 2 años para Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

Causa Vialidad: el abogado de Cristina Fernández de Kirchner adelantó cómo será el descargo de la vicepresidenta

CARLOS BERALDI ABOGADO K

El abogado de Cristina Fernández Kirchner, Carlos Beraldi, adelantó cómo será el descargo de la vicepresidenta previsto para este martes a las 11, luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran que cumpla la pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad.

El letrado realizó el anticipo a través de sus redes sociales, después de que el tribunal le negara el pedido para declarar en indagatoria y responder a las acusaciones.

“Quiere mostrar con claridad que estas supuestas nuevas pruebas y estos hechos que aparecen como novedosos son falsos y va a mostrar una serie de elementos que indiquen, y la gente pueda ver, la manera sesgada en el que se analizó ese teléfono de (José) López”, indicó.

Carlos Beraldi, además, señaló que Cristina Kirchner va a mostrar una serie de artículos periodísticos de "cómo el periodismo silenció durante casi dos años el desarrollo del juicio".

"No quiero avanzar más porque la gente necesita escuchar estos argumentos de primera mano”, expresó en declaraciones a C5N.