Antonio Laje sobre el juicio a Cristina Fernández: "¡Dejen que la Justicia trabaje y dedíquense a gobernar!"

"Está en fase de alegatos el juicio, así que todo lo que quiere decir Cristina lo van a decir sus abogados. Esto es una jugada política, Cristina Fernández es política y todo lo hace desde la política, y esto es una jugada. No hay ninguna prohibición. El sistema judicial de la Argentina no permite volver a abrir la indagatoria porque ella quiera", dijo Antonio Laje en su programa de América Tv.

Y agregó: "Supongamos que le hubieran permitido que amplíe su indagatoria, interrumpen la fase de alegatos, ¿qué van a decir después los fiscales? Que ellos también quieren tener un alegato sobre la indagatoria de Cristina Fernández. Y esto no se termina más".

Laje hizo foco en la movida de marketing político que se encuentra realizando Cristina Fernández: "Lo que está haciendo es una enorme movida desde lo político cuando habla de proscripción, prohibición, cosa que no existe, dejemos que la Justicia avance, que siga sus fases. Traten de gobernar. En medio de todo esto Cristina Fernández es responsable del desastre que tiene la Argentina hoy. Es responsable junto con el Presidente que eligió ella como compañero de fórmula. Estamos al borde de una hiperinflación".

Y finalizó: "Es un problemón para Cristina Fernández porque es cierta la posibilidad de condena. Como también es cierto que pueden decir que ella no estaba enterada de lo que pasaba. Dejemos que la Justicia funcione y dedíquense a gobernar y sacarnos de este desastre donde nos metieron. Lo demás es una campaña de marketing político. No está prohibida, puede hablar lo que quiera pero no en esta fase del juicio".

Cristina Fernández de Kirchner en Causa Vialidad: cuántos años puede ir a la cárcel

Pasadas las 15 horas de este lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola comenzaron a dar a conocer este lunes el pedido de penas para los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, por presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Para todos los funcionarios acusados pidieron la inhabilitación perpetua, es decir que no puedan volver a ocupar cargos públicos. Asimismo, pidió una pena de 12 años para CFK.

El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la exmandataria fue la "jefa de la asociación ilícita", a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.

Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.