Causa por violencia de género: Alberto Fernández fue citado a indagatoria para el 4 de febrero

Después de quedar firme en la causa tras el rechazo del pedido de recusamiento por arte de la defensa de Alberto Fernández, el juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria al ex presidente. El ex mandatario se deberár presentar ante la Justicia el próximo 4 de febrero a las 11 de la mañana en la causa por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez.