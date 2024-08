Causa por violencia de género contra Alberto Fernández: esta semana comienzan a declarar los testigos

Fabiola Yáñez prepara su declaración contra Alberto Fernández tras reunirse con la fiscalía especializada en violencia de género Fabiola Yáñez prepara su declaración contra Alberto Fernández tras reunirse con la fiscalía especializada en violencia de género. (Foto: archivo)

Quiénes son los nuevos testigos que se suman para declarar en la causa de Alberto Fernández

Se trata de Federico Saavdera, quien se desempeñó como director de la Unidad Médica Presidencial durante el mandato de Alberto Fernández. También se suma Sofía Pacchi, una ex amiga de Fabiola Yáñez y que estuvo en la fiesta de la quinta de Olivos durante la pandemia.

Estos nuevos testigos se suman a María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández; Daniel Rodríguez, que se desempeñó como intendente de la quinta de Olivos; Miriam Yañez Verdugo, la mamá de Fabiola Yáñez; y Alicia Barrios, periodista y amiga de la ex primera dama.

Las expectativas están puestas en la ex secretaria del abogado, ya que es quien tenía en su celular los chats de la ex pareja, las imágenes de Fabiola Yáñez golpeada y de donde se extrajeron las pruebas que incriminan al ex presidente.

Cuáles el cronograma de las declaraciones de los testigos de la causa de Alberto Fernández

Tres de los primeros cuatro testigos citados a declarar ya tienen fecha y horario confirmado para realizarlo. El primer testigo será Alicia Barrios, que fue citada el jueves 22 de agosto a las 10:30 de la mañana. En la misma jornada, a las 12:30, será el turno de María Cantero.

En tanto, el lunes 26 de agosto será el turno de Daniel Rodríguez, que lo hará a 10:00 de la mañana. Miriam Yañez Verdugo, que actualmente se encuentra en España, presentó un exhorto para brindar su testimonio desde el consulado en Madrid, aunque con fecha a confirmar.

Tanto Federico Saavdera como Sofía Pacchi no tienen ni fecha ni horario confirmado, aunque se espera que lo hagan en los días inmediatos a las demás declaraciones.