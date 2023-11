Cerró la campaña, y ahora la fiscalización aparece en el centro del debate político

Es por eso que los apoderados de los libertarios, Karina Milei, jefa de campaña, y el abogado Santiago Viola, denunciaron un “fraude colosal” de la Gendarmería Nacional sobre la base a advertencias anónimas que dijeron haber recibido. La presentación fue formulada ante la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría. Pero también montó un manto de sospecha sobre la Justicia Electoral. “Preferimos denunciar ante la duda de un anónimo, pero es preferible esto a tener que lamentar un fraude despues”, señaló a A24.com una fuente libertaria.

Tras la denuncia de los libertarios, el fiscal con competencia electoral, Ramiro González, convocó para este viernes a Karina Milei y a Santiago Viola, apoderado del partido, para que “documenten” las irregularidades de las que acusaron a la Gendarmería en las elecciones del 22 de octubre.

Por ahora, La Libertad Avanza no presentó pruebas sino que se escudó en “anónimos” recibidos en las últimas horas. Concretamente sostienen que los gendarmes cambiaron boletas y adulteraron actas durante el escrutinio provisorio de la primera vuelta electoral, supuestamente en beneficio de Massa y en detrimento de Milei.

La jueza Servini de Cubría aclaró que los fiscales libertarios pueden acompañar las urnas hasta su entrega a la Junta Electoral porque así lo permite el artículo 106 del Código Electoral.

En tanto, la Junta Electoral de la Ciudad advirtió a La Libertad Avanza que presentó menos boletas en las urnas, al igual que lo había hecho la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires el domingo último. Señaló que si bien existe “un mecanismo de contingencia”, esto no exime de responsabilidad al espacio libertario, al que intimó a responder en 24 horas sobre cuál será el mecanismo para proceder si hubiera faltante de boletas.

El coordinador de fiscalización de los libertarios, Guillermo Ferraro, informó que no entregarán todas las boletas, para evitar el robo y la rotura de ellas, sino que los fiscales serán los encargados de reponerlas para evitar problemas.

El oficio, firmado por Jorge Eduardo Morán, presidente de la Junta, Sebastián Picasso y María Romilda Servini de Cubría, dijo que si bien la Junta “prevé un sistema de contingencia para el eventual faltante de boletas, esto no exime a la alianza de la responsabilidad de su reposición y su distribución ante el faltante de las mismas que se pudiera producir durante la jornada electoral”.

Conflicto con Macri y Bullrich por denunciar un fraude

Esta denuncia no cayó bien en el ex presidente Mauricio Macri, y menos en la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que tiene excelente relación con la Gendarmería y con todas las fuerzas federales de seguridad desde su época de ministra de Seguridad del gobierno de Macri. Además, consideran que los uniformados son un sector que vota a Milei y que se opone tenazmente al peronismo y al kirchnerismo.

Por ese motivo, no resulta una buena idea enfrentarse a los gendarmes ni a los jueces electorales de primera instancia ni a los miembros de la Cámara Nacional Electoral, con los cuales también Bullrich mantiene una excelente relación. De hecho, la ex candidata de Juntos por el Cambio recomendó por la mañana no abusar de la palabra fraude, antes de conocer la denuncia de Karina Milei y de Santiago Viola.

La presentación judicial enrareció el clima de la previa de la veda electoral que comenzó este viernes a las 8 y aportó más suspicacias entre los libertarios y el peronismo. Es por eso que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que conduce la Gendarmería, advirtió que denunciará a Karina Milei y a Santiago Viola por no presentar fundamentos en su presentación judicial.

Semana de conflictos entre Milei y los operadores macristas

Más allá de que Patricia Bullrich acompañó a Milei a su multitudinario acto de cierre de campaña en Córdoba, los allegados a la ex candidata presidencial no consideraron una buena estrategia denunciar a la Gendarmería y ser tan frontal con los jueces electorales. En rigor, Milei buscó abrir un clima de sospecha para prevenir maniobras y agudizar la atención de sus fiscales de mesa.

No fue el primer choque en la última semana entre Milei y los dirigentes macristas y Macri. El coordinador general de fiscalización de los libertarios, Guillermo Ferraro, se enfrentó con el delegado de Macri, el empresario Eduardo Bastitta, que buscó acaparar la centralidad en el operativo. Ferraro sostenía que el diseño del operativo era el correcto, pero los macristas señalaban que no les abría el mapeo de las escuelas y las mesas para coordinar en forma conjunta.

El otro momento de tensión fue cuando Ferraro ordenó enviar a la provincia de Buenos Aires menos boletas en las urnas, unas 100 por urna, que en los comicios anteriores. El argumento era que de ese modo se evitaba el robo y la rotura de boletas, y que los fiscales de mesa llevarían un padrón de boletas adicional para reponer los comicios.

Pero los colaboradores de Macri, Bastitta, Guillermo Dietrich y José Torello se lamentaron de que esa estrategia tenía el riesgo de que no hubiera suficientes boletas en el caso de que fallara la reposición de los fiscales. En público, negaron tales desavenencias y avalaron la estrategia contra el robo de boletas y la reposición de los fiscales.

La luz amarilla del macrismo

“Esa estrategia puede servir donde se eligen diputados y concejales porque muchos jefes territoriales te cuidan la boleta, pero en un balotaje es suicida”, señalaron fuentes del PRO. También hubo recriminaciones a la actuación de Sebastián Pareja, el encargado de la fiscalización en la provincia de Buenos Aires.

Si bien Macri respalda a rajatabla a Milei, que es su instrumento para que no gane Massa, también deslizó en sus últimas apariciones públicas que los votantes no convencidos de apoyarlo deben pensar que Milei no podrá llevar adelante en el Congreso las medidas más polémicas porque los propios diputados macristas las frenarán, pero acompañarán las medidas que sean compartidas por Juntos por el Cambio.

Incluso, los libertarios sospechan que desde el PRO deslizaron la versión ante medios periodísticos de que Pareja vendía la fiscalización a Unión por la Patria, algo que los allegados de Ferraro desmintieron en forma tajante. “Pareja se está jugando la vida en la provincia y estaba junto con Ferraro cuando vio esa noticia falsa en la televisión y ambos se agarraban la cabeza”, dijeron en las filas libertarias a A24.com. Pareja tuvo que llamar para tranquilizar a todos los coordinadores territoriales de esas versiones.

Garantizar las boletas

“Los que operan son los del PRO y también hay operativos de acción psicológica del massismo para dividir la tropa en los territorios nuestros”, señalaron fuentes libertarias cercanas a Ferraro. Por todos estos desencuentros, Dietrich estuvo a punto de abandonar el operativo el domingo último. Y desde entonces Macri visitó a Milei en el Hotel Sheraton Libertador y lo llama varias veces por día para asegurar la fiscalización.

“Macri tiene un ataque de ansiedad porque un triunfo de Massa sería un problema personal para él”, señalaron en las fuentes libertarias. No obstante, Milei tiene una excelente relacion con el ex presidente al que llama “el presidente” y le rinde tributo en cada momento. No es para menos, Macri aseguró el financiamiento del tramo final de la fiscalización con la ayuda de Bastitta y otros recaudadores.

Ferraro y Pareja se dedicaron a garantizar la existencia de boletas en las mesas de votación y completaron la nómina de fiscales en las principales provincias, aunque todavía no hay certeza de que pueda cubrirse del todo el Norte del país, como Santiago del Estero o Formosa, provincias problemáticas.

Para asegurar la transparencia electoral, el ex presidente Eduardo Duhalde, que respalda a Massa en el balotaje, propuso ayer mediante un comunicado “hacer boletas de aquellos candidatos que pueden no estar en las mesas o tener boletas inválidas”. Esta sugerencia, señaló la propuso “por la preocupación de que haya una estrategia electoral irresponsable de que algunos partidos no pondrán la cantidad de boletas necesarias para que transcurran con normalidad las mesas intentando invalidar el acto electoral”.