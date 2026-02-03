"El que las hace las paga": Adorni celebró la expulsión de diez gremialistas del Hospital Garrahan

Manuel Adorni tuit

El comunicado de las autoridades del Garrahan

Las autoridades del nosocomio infantil dieron a conocer la decisión a través de un comunicado que publicaron en su cuenta de la red social X, titulado "En el Hospital Garrahan se cuida a los pacientes y el que no cumple, está afuera".

La dirección del hospital indicó que después de la toma de las oficinas, que se produjo el 31 de octubre pasado, se iniciaron 40 sumarios. "Luego de meses de investigación se concluyó que 11 personas serán expulsadas no solo por haber sido parte, sino por haber diseñado, dirigido y efectuado la toma, en lugar de recurrir a la justicia en caso de tener plena convicción de lo que reclamaban mediante ese acto", detalló el texto que consideró la medida gremial como "irresponsable" y "desmedida".

De esa manera, hay una persona más entre las despedidas que no cuenta con respaldo gremial.

Según las autoridades, "la toma no fue simplemente un ingreso a la fuerza en una oficina" sino que "implicó poner en riesgo el funcionamiento del hospital, reteniendo y agrediendo verbalmente al personal que estaba desempeñando tareas criticas en el área y desoyendo el pedido de la seguridad y la policía de abandonar el lugar".

Por eso, consideraron a esas acciones como "inadmisibles" y aseguró que "representan una falta grave sin precedentes en el hospital".

"Desafortunadamente 10 de estas personas tienen tutela gremial, lo que significa que están protegidos salvo que la justicia decida lo contrario", anticiparon sobre el conflicto que terminará de resolver la Justicia.

Por último, sostuvieron: "No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes. Vamos a ponerle fin al uso del Garrahan como teatro de operaciones electorales".

Quiénes son las personas alcanzadas por la decisión

El listado de empleados involucrados está compuesto por diez representantes sindicales y una trabajadora que no cuenta con tutela gremial. Entre los delegados hay referentes de ATE y de APyT, dos sindicatos con actuación dentro del hospital.

garrahan

Los alcanzados por la decisión son Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Ximena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.