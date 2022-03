Chino Navarro admitió una crisis en el oficialismo y pidió una reconstucción del Frente de Todos

chino navarro alberto.jpg

Ante la preocupación de que el oficialismo no está en el mejor momento de coalición, Navarro comentó que en el partido se enteraron por redes sociales que Alberto era el candidato: “Yo creo en él porque tiende puentes con todos los sectores de la sociedad, es lo que Argentina necesitaba y lo que hoy necesita más que nunca”.

“No me sorprende las diferencias porque siempre existieron. En este sentido Alberto y Cristina no son los únicos que tienen la responsabilidad, sino todos. En algunas cosas, coincido con Alberto, en otras, coincido con Cristina. Esto requiere mucha paciencia, mucha escucha, hablar con todos, construir puentes. No se sale ni puteando, ni insultando, ni descalificando, ni poniendo motes”, manifestó el secretario en diálogo con AM990.

chino navarro.jpg

Por ello Navarro insiste que la coalición es insuficiente y que para construir no hace falta ser amigos, si no estar cerca: “Cuando la crisis es grave, la única posibilidad de resolverla y es más fácil si tenemos decisión, voluntad y, sobre todo, valor."

Y finalizó: "Hay muchos funcionarios de todos los colores de la coalición que están paralizados, los dirigentes tienen que estar a la altura de las circunstancias”.