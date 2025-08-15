Milei reunió 4 horas al Gabinete antes del cierre de listas para las elecciones de octubre

Entre los ministros que participaron se destacaron Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

No estuvo presente Patricia Bullrich, quien según trascendidos, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica programada en las últimas horas.

Además se sumaron la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido LLA, Martín Menem; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica de presidencia, María Ibarzábal.

La funcionaria que responde políticamente a Santiago Caputo y prepara entre otros proyectos, el anunciado por Milei para “amurallar el déficit cero” penalizando a los legisladores y funcionarios que voten o firmen presupuestos con déficit fiscal, se retiró con carpeta y lápices en mano, luego de que el presidente hiciera una presentación sobre los ejes de la agenda que espera enfrentar el gobierno la semana entrante.

Desde lo más alto del poder libertario, también admitieron a A24.com que esperan poder cerrar este sábado las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales que deberán presentar el domingo antes de la medianoche ante la justicia Electoral.

Cuando todavía faltaban cerrar negociaciones con el PRO en CABA, se consolidaba la candidatura de Patricia Bullrich a senadora nacional secundada por un economista, mientras que también incluirían en la lista bonaerense para secundar a José Luis Espert en la lista de Diputados nacionales, a la exvedette de playboy, Karen Reichardt.

En tercer lugar de la lista de diputados bonaerense, se confirmaba al diputado del PRO, Diego Santilli.

La discusión más complicada se daba en CABA tras el veto de Karina Milei a una candidata propuesta por Mauricio Macri para representar al PRO en el sexto lugar de la lista de diputados, admitieron las fuentes.

El debate sobre los futuros cambios de gabinete, en caso de confirmarse otras candidaturas como las de Federico Sturzenegger, se analizaron en estricto hermetismo y todos los ministros se retiraron sin formular declaraciones.

No se descarta un desfile de candidatos este sábado, por el histórico búnker de LLA, el hotel Libertador, en CABA.