Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Milei reunió 4 horas al Gabinete antes del cierre de listas para las elecciones de octubre

En un clima de incertidumbre por las nuevas medidas para contener al dólar y la crisis sanitaria por el fentanilo, Milei reunió al gabinete nacional durante más de 4 horas en Casa Rosada. Los ministros que podrían dejar el cargo para encabezar listas de candidatos de LLA en octubre.

El presidente Javier Milei encabezó este viernes a pesar de ser feriado, una extensa reunión de gabinete que duró más de 4 horas, en extremo hermetismo, en la previa a la fecha límite que vence este domingo 17 de agosto, para presentar las listas nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Javier Milei convocó al Gabinete este viernes en Casa Rosada. Foto:: Archivo

Entre los candidatos, según confirmó una alta fuente que participó del encuentro, habrá ministros nacionales, como la de Seguridad, Patricia Bullrich.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el segundo en llegar al encuentro que se extendió a puertas cerradas por más de 4 horas - arrancó a las 10 de la mañana y culminó poco después de las 14 - en el Salón Eva Perón con un almuerzo que algunos se pagaron preparado por el comedor de la Casa Rosada.

Entre los ministros que participaron se destacaron Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

No estuvo presente Patricia Bullrich, quien según trascendidos, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica programada en las últimas horas.

Además se sumaron la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido LLA, Martín Menem; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica de presidencia, María Ibarzábal.

La funcionaria que responde políticamente a Santiago Caputo y prepara entre otros proyectos, el anunciado por Milei para “amurallar el déficit cero” penalizando a los legisladores y funcionarios que voten o firmen presupuestos con déficit fiscal, se retiró con carpeta y lápices en mano, luego de que el presidente hiciera una presentación sobre los ejes de la agenda que espera enfrentar el gobierno la semana entrante.

Desde lo más alto del poder libertario, también admitieron a A24.com que esperan poder cerrar este sábado las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales que deberán presentar el domingo antes de la medianoche ante la justicia Electoral.

Cuando todavía faltaban cerrar negociaciones con el PRO en CABA, se consolidaba la candidatura de Patricia Bullrich a senadora nacional secundada por un economista, mientras que también incluirían en la lista bonaerense para secundar a José Luis Espert en la lista de Diputados nacionales, a la exvedette de playboy, Karen Reichardt.

En tercer lugar de la lista de diputados bonaerense, se confirmaba al diputado del PRO, Diego Santilli.

La discusión más complicada se daba en CABA tras el veto de Karina Milei a una candidata propuesta por Mauricio Macri para representar al PRO en el sexto lugar de la lista de diputados, admitieron las fuentes.

El debate sobre los futuros cambios de gabinete, en caso de confirmarse otras candidaturas como las de Federico Sturzenegger, se analizaron en estricto hermetismo y todos los ministros se retiraron sin formular declaraciones.

No se descarta un desfile de candidatos este sábado, por el histórico búnker de LLA, el hotel Libertador, en CABA.

