Colectivos: la UTA le pidió una audiencia a Luis Caputo para evitar la "paralización" del servicio

Por su parte, los choferes de autotransporte del AMBA se mantienen en estado de alerta para un encuentro que aún no tiene fecha. El planteo central se basa en que las paritarias no llegaron a un acuerdo debido a que no tienen los subsidios garantizados por parte del Gobierno nacional ni la provincia de Buenos Aires, en medio del pedido por aumentos en el boleto y el amparo que suspendió el incremento previsto para febrero.

Este reclamo llegó tras la salida de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura y el pase al ministerio de Economía de las secretarías que dependían del área. Una de las que quedó bajo la órbita de Luis Caputo fue, justamente, la Secretaría de Transporte.

Para la UTA el transporte está en “emergencia”

“Señor ministro, el transporte público está en emergencia, sin capacidad de funcionar según lo establecen las normas que lo regulan. Las empresas manifestaron no tener sus costos actualizados, especialmente por el precio del gasoil y repuestos esenciales para que las unidades estén en condiciones de operar, condición corroborada por las actuales autoridades de Transporte”, comenzó la nota enviada por Fernández al titular del palacio de Hacienda.

El comunicado continuó: “En nuestro caso, se debió aplicar la cláusula que prevé el ajuste salarial a diciembre 2023, según los términos del acta homologada por el ministerio de Trabajo, e iniciar una negociación salarial a partir del 1 de enero de este año”.

“La situación debió estar solucionada por las autoridades del ministerio de Infraestructura, el exministro Ferraro, a través de la Secretaría de Transporte, pero nada sucedió. Por el contrario, fue tal la pasividad puesta para la solución, que hoy ponen en riesgo el traslado de millones de personas diarias, especialmente aquellos de bajos recursos, que lo utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo”, agregó.

En ese sentido, Fernández destacó que ahora Caputo tiene la responsabilidad de encarrilar el problema para encontrar una solución que evite una paralización del transporte en el AMBA, “poniendo en riesgo la paz social”.