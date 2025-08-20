En vivo Radio La Red
Política
Congreso
Congreso

Con 136 diputados, la oposición consiguió quorum para debatir los vetos de Milei pero todavía no están los votos

Los bloques opositores lograron iniciar la sesión pero hay una discusión reglamentaria sobre la cantidad de votos que se necesitan para avanzar. ¿Están los 2/3?

Con 136 diputados, la oposición consiguió quorum para debatir los vetos de Milei pero todavía no están los votos

Apenas 15 minutos después de convocada la sesión (a las 12.16) la oposición en Diputados consiguió quórum para iniciar el debate por los vetos de Javier Milei a 4 leyes clave: el aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la asistencia económica a Bahía Blanca por las inundaciones.

La sesión empezó con 136 diputados, la Cámara baja alcanzó el quórum con presencia del peronismo, el bloque Democracia para Siempre (Manes y Lousteau) y parte del radicalismo, entre otros. Al inicio hubo varias bajas porque muchos legisladores tenían demorado su vuelo por el temporal.

En la reunión de Labor Parlamentaria, la oposición había pedido a Martín Menem, presidente de la Cámara, postergar la convocatoria a las 13 para permitir la llegada de más diputados, pedido que fue rechazado por Menem. Finalmente la oposición logró número justo para empezar y ahora habrá que ver si tiene los votos para rechazar los vetos.

Discusión reglamentaria

La sesión arrancó con el debate del veto a la emergencia en discapacidad, que es el tema que tiene más apoyos por parte de la oposición. Sin embargo, el presidente de la Cámara planteó que antes de debatir eso, se necesitaba dictamen de comisión, algo que postergaría el tratamiento.

Sin embarg, la oposición consiguió tener 2/3 de los votos para habilitar el tratamiento. La duda es si luego tendrá esos mismos votos para la insistencia en la ley, que también necesita 2/3. En el Senado ya pasó este año que un senador habilitó el tratamiento pero luego votó en contra de la comisión investigadora del criptogate.

Fuentes parlamentarias consideraron que a esta hora "sólo habría dos tercios para habilitar y rechazar el veto en Discapacidad y en el resto de los vetos no". La dinámica propuesta por el oficialismo podría complicar la sesión.

La alternativa que baraja la oposición es pedir emplazar a las comisiones a que emita dictámenes la semana que viene y que se vote en dos semanas.

Nota en desarrollo

