Con 136 diputados, la oposición consiguió quorum para debatir los vetos de Milei pero todavía no están los votos

Sin embarg, la oposición consiguió tener 2/3 de los votos para habilitar el tratamiento. La duda es si luego tendrá esos mismos votos para la insistencia en la ley, que también necesita 2/3. En el Senado ya pasó este año que un senador habilitó el tratamiento pero luego votó en contra de la comisión investigadora del criptogate.

Fuentes parlamentarias consideraron que a esta hora "sólo habría dos tercios para habilitar y rechazar el veto en Discapacidad y en el resto de los vetos no". La dinámica propuesta por el oficialismo podría complicar la sesión.

La alternativa que baraja la oposición es pedir emplazar a las comisiones a que emita dictámenes la semana que viene y que se vote en dos semanas.

Nota en desarrollo