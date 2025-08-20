El Gobierno analiza un aumento en las prestaciones por discapacidad en medio de la pulseada por el veto en Diputados

“Creo que después de esto un poco mejor”, dijo a este medio una fuente de La Libertad Avanza al tanto de las negociaciones entre el Gobierno y sectores aliados en el Congreso.

Prestaciones en la mira

Las prestaciones por discapacidad incluyen servicios fundamentales: cobertura médica especializada, tratamientos de rehabilitación, terapias ocupacionales, apoyos escolares y asistencia domiciliaria.

Durante los últimos meses, asociaciones de profesionales y familiares denunciaron atrasos en los pagos, montos desactualizados y dificultades burocráticas que complican el acceso a derechos básicos.

El Gobierno busca dar una señal política y social en ese punto: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país, asegurando un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”, expresó Adorni.

El rol del decreto y las auditorías

El anuncio también se vincula con el decreto presidencial que habilita auditorías sobre las pensiones por invalidez. Según el Gobierno, miles de beneficios fueron otorgados sin cumplir con los requisitos y generaron un gasto injustificado.

La Casa Rosada asegura que los recursos recuperados por esa vía serán redirigidos a “quienes realmente lo necesitan”, reforzando el discurso de eficiencia fiscal combinada con sensibilidad social.

La oposición, en cambio, advirtió durante el debate parlamentario que las auditorías pueden transformarse en recortes encubiertos que dejen afuera a beneficiarios legítimos.

Discapacidad: "Un aumento en consideración..."

En su cuenta personal de "X", el vocero presidencial lanzó que está en estudio un aumento para las prestaciones a personas con discapacidad.

tuit de adorni El vocero, Manuel Adorni, publicó un mensaje en las redes sociales sobre un aumento en estudio por parte del gobierno para el tema de la discapacidad, mientras se debate el veto del presidente en el Congreso. (Foto: Cuenta de X de Adorni)

"Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual", escribió Adorni.

Tal vez, lo más importante de su mensaje viene a continuación: "De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con “curros' de muchos años."

El anuncio se da mientras en el Congreso, la oposición se apresta en Diputados a intentar rechazar el veto del presidente Milei.