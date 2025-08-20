En vivo Radio La Red
El Gobierno analiza un aumento en las prestaciones por discapacidad en medio de la pulseada por el veto en Diputados

La administración nacional evalúa un aumento en las prestaciones por discapacidad y apuesta a que la medida impacte en la sesión de Diputados, donde busca los votos para sostener el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en el área.

El Gobierno analiza un aumento en las prestaciones por discapacidad en medio de la pulseada por el veto en Diputados. (Foto: archivo)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo confirmó en redes sociales. Según explicó, la medida busca fortalecer la cobertura médica, terapéutica y de apoyo en todo el país, y se financiaría con los recursos recuperados tras las auditorías sobre pensiones por invalidez mal otorgadas.

Contexto político: la sesión y el veto

El Gobierno analiza un aumento en las prestaciones por discapacidad en medio de la pulseada por el veto en Diputados. (Foto: archivo)

La noticia no puede entenderse sin el telón de fondo parlamentario. Hoy, la Cámara de Diputados discute el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que había sido impulsada por bloques opositores y aprobada con mayoría especial.

En ese marco, el anuncio oficial aparece como un gesto político clave para ordenar la interna legislativa y garantizar el respaldo de aliados. Fuentes del oficialismo confirmaron a A24.com que esperan que la medida “impacte de manera positiva en la sesión y ayude a conseguir los votos para sostener el veto”.

Creo que después de esto un poco mejor”, dijo a este medio una fuente de La Libertad Avanza al tanto de las negociaciones entre el Gobierno y sectores aliados en el Congreso.

Prestaciones en la mira

Las prestaciones por discapacidad incluyen servicios fundamentales: cobertura médica especializada, tratamientos de rehabilitación, terapias ocupacionales, apoyos escolares y asistencia domiciliaria.

Durante los últimos meses, asociaciones de profesionales y familiares denunciaron atrasos en los pagos, montos desactualizados y dificultades burocráticas que complican el acceso a derechos básicos.

El Gobierno busca dar una señal política y social en ese punto: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país, asegurando un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”, expresó Adorni.

El rol del decreto y las auditorías

El anuncio también se vincula con el decreto presidencial que habilita auditorías sobre las pensiones por invalidez. Según el Gobierno, miles de beneficios fueron otorgados sin cumplir con los requisitos y generaron un gasto injustificado.

La Casa Rosada asegura que los recursos recuperados por esa vía serán redirigidos a “quienes realmente lo necesitan”, reforzando el discurso de eficiencia fiscal combinada con sensibilidad social.

La oposición, en cambio, advirtió durante el debate parlamentario que las auditorías pueden transformarse en recortes encubiertos que dejen afuera a beneficiarios legítimos.

Discapacidad: "Un aumento en consideración..."

En su cuenta personal de "X", el vocero presidencial lanzó que está en estudio un aumento para las prestaciones a personas con discapacidad.

El vocero, Manuel Adorni, publicó un mensaje en las redes sociales sobre un aumento en estudio por parte del gobierno para el tema de la discapacidad, mientras se debate el veto del presidente en el Congreso. (Foto: Cuenta de X de Adorni)

"Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual", escribió Adorni.

Tal vez, lo más importante de su mensaje viene a continuación: "De concretarse, la medida se podría ejecutar gracias a los ahorros que conseguimos a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con “curros' de muchos años."

El anuncio se da mientras en el Congreso, la oposición se apresta en Diputados a intentar rechazar el veto del presidente Milei.

