Con Alberto Fernández afuera de las negociaciones, Cristina y Massa definen el futuro del Frente de Todos

Mientras Cristina Kirchner negociaba con Sergio Massa, Wado De Pedro, Gildo Insfran y Máximo Kirchner, para cambiar el nombre de la alianza electoral, con el objetivo de despegarse definitivamente de la gestión de Alberto Fernández, el presidente se mostraba alejado de esas discusiones y participaba de una agenda de actos casi protocolares.

Este miércoles le tocó visitar al gobernador derrotado el domingo en San Luis, Alberto Rodríguez Saa, y dejó en manos de sus precandidatos del albertismo insistir en la pelea para que no se digite a dedo una fórmula presidencial de unidad y que todas las candidaturas del oficialismo (que no será ya el Frente de Todos) se definan por el voto en las PASO.

Alberto Fernández con agenda casi protocolar: "Me vuelvo a mi casa" el 10 de diciembre

El propio presidente detalló en vísperas del cierre de alianzas, que se corrió de la carrera electoral, pensando que esa decisión iba a garantizar una competencia entre distintos precandidatos para definir la fórmula presidencial; pero reconoció que pese a esa acción, quedó excluido y el peronismo se está ordenando como lo hizo históricamente, detrás de una fórmula de unidad.

"Es la decisión más sensata que tomé y que mejor le hace al espacio", planteó el jefe de Estado en referencia a su decisión de renunciar a la reelección, y agregó: "Después me confunde que ahora que me baje digan que no quieren que haya paso, pero cómo, ¿no era que querían que me baje para que haya PASO?"

A pesar de admitir matices con la vicepresidenta Cristina Kirchner, señaló que "las cosas más o menos se van ordenando", en el marco de un tiempo político complejo, y subrayó que "un poco de convulsión en el peronismo está bien". Además, habló de los permanentes cuestionamientos de la exmandataria a su gestión.

Fernández dijo que cuando termine formalmente su mandato, el 10 de diciembre próximo: "me voy de acá y me vuelvo a mi casa. A mí no me pagan una mansión ni oficinas. Soy un privilegiado y me llevo el honor de haber presidido la Argentina".

El 10 de diciembre de 2023 se ve haciendo política, dando clases en la facultad, con tiempo para "tocar un rato más la guitarra" y más involucrando en la crianza de su hijo, Francisco. "Hice política 10 años sin tener una unidad básica, no es verdad que para hacer política necesitas un cargo, necesitas vocación, ideas, servir a la gente", concluyó.

El presidente se muestra por estos días de fuerte tensión en el Gobierno, con una agenda de actos casi protocolares, que intentan mostrarlo en actividad y sosteniendo la gobernabilidad.

El lunes viajó a Tucumán para celebrar el triunfo de otro peronista, su ex jefe de Gabinete y actual vicegobernador, Juan Manzur, que tuvo que renunciar a su candidatura a vicegobernador, pero encumbró a su compañero de fórmula Osvaldo Jaldo, como su sucesor, y ahora coquetea con el kirchnerismo para sumarse a una lista de unidad a nivel nacional.

Continuó la semana con la agenda con la que más cómodo se siente: cumbres internacionales.

El martes recibió en Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad Europea, Ursula Von der Leyen, y anunció que siguen abiertas las negociaciones para revitalizar el frustrado acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, y prepara ya una nueva gira para el 16 y 17 de julio a Bruselas, para encabezar una cumbre entre la CELAC y la UE, donde se hablará del tema.

El miércoles viajó a otra provincia, esta vez adonde el peronismo fue derrotado por la oposición en las elecciones a gobernador, San Luis, para visitar a su aliado Alberto Rodríguez Saa, quien también está en retirada después de más de 20 años en el poder. Comparten actos y recorridas de obras, para mostrar "gestión".

En ausencia de Alberto Fernández, Wado De Pedro y Tolosa Paz llevaron la pelea a interna a la Casa Rosada

En medio de las frenéticas negociaciones entre las distintas terminales del PJ, el precandidato kirchnerista y ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, se reunió en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada con Gildo Insfran, el influyente gobernador de Formosa y presidente del Congreso nacional del PJ, y máxima autoridad para decidir el sistema de alianzas del PJ nacional.

Casi al mismo, momento de que ambos dirigentes se retiraran de la Casa Rosada, la ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora que responde a Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, hizo anuncios de medidas sociales para trabajadores rurales y en una conferencia de prensa ante periodistas acreditados, ratificó que el albertismo exigirá -si es necesario acudir a la justicia- competir en las PASO.

"Escriban el reglamento que escriban, Daniel Scioli como precandidato a presidente y Victoria Tolosa Paz, como precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, vamos a competir en las PASO del Frente de Todos", dijo la ministra en declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada.

Lo dijo tras reunirse personalmente con el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y mientras crecen los rumores de una virtual judicialización de la interna oficialista, según advirtió otro ministro albertista y apoderado de esa lista, Aníbal Fernández: "No vamos a aceptar cualquier reglamento".

Consultada por A24.com sobre el rol de Alberto Fernández, Tolosa Paz destacó que "el presidente sigue siendo presidente del PJ nacional y que aunque él no participa de las negociaciones, hablaré con él en las próximas horas, para informarle que cuentan con 50 mil avales para postularse y reclamar PASO".

Así, hasta el filo del cierre de alianzas, Scioli y Tolosa Paz ratificaron que no se bajan de las candidaturas y que presentarán sus listas y avales para dar la pelea al kirchnerismo y al massismo, que van en alianza con la mayoría de gobernadores, intendentes del PJ y la CGT, en las PASO del 13 de agosto. ¿Resistirán las presiones los candidatos del albertismo, con el escaso apoyo de un presidente en retirada y sin poder político real?, era la pregunta que más se escuchaba en las sucesivas roscas políticas del peronismo gobernante.