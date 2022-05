Sergio Berni disparó contra Alberto Fernández: "El golpe se lo está haciendo a sí mismo"

“El golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo. Nada de lo que está pasando nos sorprende. Una cosa es el Gobierno y otra es el poder, que se legitima cuando se tiene la credibilidad y el respeto. Alberto ha perdido el respeto y gran parte de la credibilidad del pueblo argentino en su conjunto”, agregó Berni en diálogo con Radio Rivadavia.

Berni esquivo hablar de Cristina y siguió con las críticas a Alberto Fernández

En esa línea, remarcó que "lo que estamos pidiendo hace dos años es que Alberto gobierne bajo la doctrina por la cual fue elegido. Cuando uno le dice que se equivoca se enoja y toma represalia”. Al mismo tiempo el ministro esquivó a la consulta sobre el rol de Cristina en esta crisis oficialista. "La terquedad y esa miseria política de aferrarse a los cargos le está haciendo mal al Gobierno”.

Por último, el funcionario dejó en claro "no se puede ser un dirigente político con miedo y cobarde. Algunos no entienden que la función pública es una función de servicio. Un Presidente que no actúa con coraje, que dice si pero no, está especulando. Alberto Fernández es un Presidente que deja pasar oportunidades permanentemente”.