Con críticas a Scioli, Diputados presentan proyecto para derogar el DNU que prorroga el impuesto a los pasajes al exterior

Diputados de la Coalición Cívica apuntaron contra Daniel Scioli

El diputado Juan Manuel López lo había anticipado la maniobra el año pasado durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el Congreso Nacional, donde consideró que "es llamativo que prorrogen este impuesto para fondear políticas en las que no creen".

"Me gustaría saber cuáles van a ser las políticas o si es una cuestión política que está Daniel Scioli a cargo del área y no quieren desfinanciarlo", cuestionó y marcó que no continuar con el impuesto a los pasajes al exterior "sería un buen alivio por los pasajes tan caros".

También propuso "usar esta plata para rentas generales". "Pero dárselo a Scioli me parece un error y me genera suspicacias politicas", expresó además de señalar al secretario de Turismo como "el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires".

Al compartir este fragmento de su discurso en sus redes sociales, López también añadió declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, criticando este impuesto.

Embed DNU 4/2025, lindo decreto para rechazar este año.



Prorrogaron ilegalmente, para que se lo gaste @DanielScioli, el impuesto del 7% a los pasajes al exterior.

Ni al peor colectivista se le hubiera ocurrido, no les suena el “no taxation without representation”@fedesturze decía… pic.twitter.com/sU9Bj6hxg5 — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 6, 2025

En el Congreso de IDEA celebrado en octubre de 2024, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó que, para la recaudación del impuesto, existe un “SWAT team” que, en tres turnos de 8 horas, realiza auditorías en los counters de embarque de los vuelos, para verificar si el impuesto ha sido pagado, señalando que no deseaba mencionar el número de personas que realizan esta labor debido a lo “escandaloso” del dato.

Qué dice el proyecto que busca anular el decreto que prorroga el impuesto a los pasajes al exterior

El proyecto presentado por la Coalición Cívica plantea que la prórroga del Fondo Nacional del Turismo, dispuesta por el Poder Ejecutivo, mediante el DNU N° 4/2025, "tuvo por finalidad producir la prórroga del Impuesto a los Pasajes al Exterior, que de lo contrario habría perdido vigencia el 5 de enero de 2025".

"Es por ello que la decisión resulta de una clara inconstitucionalidad al tratarse de una disposición de carácter tributario cuya competencia es exclusiva del Congreso de la Nación y se encuentra expresamente vedada para el dictado de DNUs en el inciso 3º del artículo 99 de nuestra ley fundamental", señalaron.

Y remarcaron que por "el principio de división de poderes, el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad. Esta facultad recae, exclusivamente, en el Congreso de la Nación".

También destacaron que "el gobierno de La Libertad Avanza recurrió al uso del DNU tras el fracaso de su intento por prorrogar el Fondo Nacional de Turismo mediante el proyecto de ley de Presupuesto 2025 presentado al Congreso".

Asimismo, indicaron que lo recaudado por ese impuesot "se trata de una importante masa de recursos que podría ser utilizada para atenuar el ajuste sobre los más vulnerables pero que, en cambio, se utiliza para el financiamiento de instrumentos de promoción del turismo nacional de dudosa eficacia".