Guzmán se encontrará con gobernadores

Guzmán se reunirá el próximo miércoles con los gobernadores para dialogar sobre las negociaciones que se llevan adelante con el organismo. "Va a ser una instancia novedosa muy importante. Vamos a dar detalles de lo que es una negociación política compleja, como es cualquier negociación geopolítica en la cual se involucran todos los Estados-nación del mundo", dijo a Télam el ministro Guzmán en referencia al encuentro que mantendrá con los mandatarios provinciales.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que se hablará de lo que "implica ese proceso de comprensión (por parte de la comunidad internacional) y las faltas de comprensiones en cuanto a las posibilidades de llegar a un acuerdo y en qué tiempos".

Guzmán confió en que informará a los gobernadores "la posición de la Argentina" en las negociaciones. "Qué es lo que le estamos planteando al FMI en cuanto a nuestros esquemas de políticas económicas, qué planteamos desde lo fiscal, qué planteamos desde la política monetaria, de la política cambiaria, qué planteamos desde las medidas orientadas a generar mayor productividad en los sectores capaces de generar divisas y qué planteamos para el desarrollo del mercado de capitales, de forma de tener mayor capacidad de ahorro en activos denominados en nuestra moneda y, por lo tanto, más capacidad de financiamiento de las inversiones que se necesitan para crecer", sostuvo.

La palabra de Alberto Fernández sobre el encuentro de Guzmán con gobernadores

"Le he pedido a Martín (Guzmán) que haga una presentación a todos los gobernadores explicándole claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuáles son los planteos de la Argentina, cuáles son los problemas que estamos encontrando, porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente, no es un problema (solo) del gobierno, sino de toda la Argentina", dijo Fernández.

"Es un tema que obviamente una vez que lo resolvamos terminará en el Congreso, para que el Congreso lo apruebe o no, pero a mi me importa mucho que los gobernadores estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, qué es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando", indicó.