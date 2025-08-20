Con más de 2/3, Diputados rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad

En vivo Radio La Red
La oposición rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Después de alcanzar el quorum, la Cámara logró superar los 2/3 y ahora resta que el Senado hago lo propio para restablecer la medida.

La oposición rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Después de alcanzar el quorum para dar inicio a la sesión, la cámara logró superar los 2/3 necesarios y ahora resta que el Senado haga lo propio para restablecer la medida.

El Gobierno analiza un aumento en las prestaciones por discapacidad en medio de la pulseada por el veto en Diputados.

Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, Diputados logró reestablecer la ley de emergencia en discapacidad que había sido vetada por el Presidente.

De esta manera, la Cámara baja logró aumentar la cantidad de legisladores que dieron quorum a la sesión, cuando sumaron 136 diputados en sus bancas. En ese momento, se inició la sesión gracias a la presencia del peronismo, el bloque Democracia para Siempre (Manes y Lousteau) y parte del radicalismo, entre otros. Al inicio hubo varias bajas porque muchos legisladores tenían demorado su vuelo por el temporal.

La ley en cuestión

La ley que fijaba un aumento automático de aranceles por inflación para las prestaciones y creaba una pensión no contributiva del 70% del haber mínimo había contado con un amplio respaldo en el Congreso, pero fue rechazada por el Ejecutivo con el argumento del alto costo fiscal.

Horas antes de que se abriera el debate en Diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó frenar la avanzada opositora con un mensaje en redes sociales en el que aseguró que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. Según dijo, la decisión apunta a “priorizar la atención” y fortalecer el acceso a servicios médicos, terapéuticos y de apoyo. El gesto, sin embargo, no modificó el escenario político.

Ya en el recinto, Martín Menem aclaró que para tratar cada veto la oposición debía conseguir dos tercios de los votos y volver a reunir esa mayoría para poder rechazarlos. La oposición logró el número y encendió alarmas en las filas libertarias, donde quedó en evidencia la pérdida de antiguos aliados.

El MID cumplió con lo que había anticipado y sus dos diputados, Oscar Zago y Eduardo Falcone, acompañaron la habilitación del debate. Zago, que había sido jefe de bloque de La Libertad Avanza al inicio del mandato de Milei, terminó enfrentado con Menem y fuera del espacio oficialista.

El PRO también sorprendió al aportar cuatro votos para discutir el veto, a pesar del acuerdo político que mantiene con los libertarios en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Fueron los larretistas Héctor Baldassi, Álvaro González, Sofía Brambilla y Ana Clara Romero quienes se sumaron al rechazo opositor.

