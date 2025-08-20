Con más de 2/3, Diputados rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad

Horas antes de que se abriera el debate en Diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó frenar la avanzada opositora con un mensaje en redes sociales en el que aseguró que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. Según dijo, la decisión apunta a “priorizar la atención” y fortalecer el acceso a servicios médicos, terapéuticos y de apoyo. El gesto, sin embargo, no modificó el escenario político.

Ya en el recinto, Martín Menem aclaró que para tratar cada veto la oposición debía conseguir dos tercios de los votos y volver a reunir esa mayoría para poder rechazarlos. La oposición logró el número y encendió alarmas en las filas libertarias, donde quedó en evidencia la pérdida de antiguos aliados.

El MID cumplió con lo que había anticipado y sus dos diputados, Oscar Zago y Eduardo Falcone, acompañaron la habilitación del debate. Zago, que había sido jefe de bloque de La Libertad Avanza al inicio del mandato de Milei, terminó enfrentado con Menem y fuera del espacio oficialista.

El PRO también sorprendió al aportar cuatro votos para discutir el veto, a pesar del acuerdo político que mantiene con los libertarios en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Fueron los larretistas Héctor Baldassi, Álvaro González, Sofía Brambilla y Ana Clara Romero quienes se sumaron al rechazo opositor.