Condenaron al hombre que amenazó de muerte al hijo de Alberto Fernández

En la tarde del 26 de septiembre, el agresor recibe su condena. Según filtraron allegados a la causa, sería sometido a una probation. Además, se dejará asentado que si el acusado vuelve a cometer algún hecho similar en cualquier red social o en persona, irá a la cárcel.

Durante casi dos años, Dagnino escribió mensajes cargados de discursos de odio contra Tani. También publicaba fotos del hijo del Presidente con insultos y también mencionaba la ropa que usaba en determinado día, como si lo estuviera siguiendo o caminara cerca de él. A partir de ese momento, se inició la denuncia e investigación.

Tani Fernández Instagram Dyhzy portada.jpg Según filtraron allegados a la causa, el acusado de amenazar a Tani Fernández sería sometido a una probation. Además, se dejará asentado que si el acusado vuelve a cometer algún hecho similar en cualquier red social o en persona, irá a la cárcel. (Foto: Instagram Dyhzy)

Amenazas contra Tani Fernández: la angustia del hijo del Presidente

Tani Fernández, el hijo mayor del presidente Alberto Fernández, habló a la salida de Tribunales tras finalizar el juicio contra Alejandro Dagnino, quien lo había amenazado reiteradamente a través de sus redes sociales.

“Confié en la Justicia. Prefiero no decir nada. No estoy pasando un buen momento, no me siento bien en este momento”, sostuvo Tani a los medios, a quienes les agradeció por la cobertura del caso.

Alejandro Dagnino fue detenido por la Policía Federal durante un allanamiento en su casa de La Pampa. Según remarcó Juan Pablo Fioribello, abogado de Fernández, fue “un año amenazas de todo tipo, que lo iban a matar, a torturar, a despedazar, denigraciones en cuando a su condición sexual... Todo generó hostigamiento y miedo”.

En medio de la detención de Dagnino, “se secuestró también un arma de fuego, lo que nos alertó sobre una peligrosidad muy grande”, detalló el abogado.