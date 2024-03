Confirmado: el Gobierno prevé la baja de 59.000 contratos de trabajadores estatales en todo 2024

El dato oficial de la cantidad de empleados que prevé mantener este año la administración Milei en el Estado, surgió en medio del anuncio del recorte de 70.000 trabajadores contratados que confirmó el propio presidente Javier Milei el martes en un discurso ante empresarios y que -tal como había anticipado A24.com- salió a aclarar este miércoles el vocero Manuel Adorni, se dará "en tres etapas trimestrales".

En un clima de creciente conflictividad social, los gremios de ATE y UPCN que nuclean a trabajadores del Estado, evaluaban en este fin de semana largo por los feriados, un plan de protestas para reclamar la reincorporación de los contratos dados de baja, por un lado, mientras en el Gobierno no descartan una lluvia de juicios, aclararon que se trata de "una decisión política" y que no habrá marcha atrás.

Con la firma de todos los ministros, la actualización del Presupuesto 2023 para todo el año 2024 -dado que no fue aprobado por el Congreso- específica en uno de los anexos, que contará con una plantilla de personal de 384.711 empleados.

Las planillas que figuran como anexo del DNU prevén 280/24 plantean para este año un total de 384.711 empleados, de los cuales 373.098 serán de planta y 11.613 temporarios (de estos últimos se renovarán trimestralmente sus contratos).

Los empleados estatales por áreas:

En el caso de la Administración Central trabajarán 308.872, de los cuales 298.441 serán permanentes y 10.431 temporarios .

de los cuales . En organismos descentralizados habrá un total de 61.766, de los cuales 60.607 serán de planta y 1.159 contratados.

habrá un total de de los cuales En tanto, en las instituciones de la seguridad social trabajarán 14.073 , de los cuales 14.050 son empleados de planta permanente, mientras que solo renovarán a 23 contratados .

trabajarán , de los cuales mientras que . En el Poder Legislativo nacional quedarán un total de 16.224 empleados , de los cuales 9.199 son de planta y 5.230 contratados .

nacional quedarán un total de , de los cuales y . La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, tendrá 1.795 empleados y de ellos solo habrá 66 contratos temporarios.

La aclaración de Adorni sobre los despidos de empleados estatales

"El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000, en números redondos, porque todavía no está el número finito de los despidos porque eso va a estar impactado en las liquidaciones de abril", aclaró el vocero presidencial, Manuel Adorni en la habitual conferencia de prensa de este miércoles, la última antes del fin de semana extralargo por Semana Santa y el feriado puente turístico por el 2 de abril.

El vocero de Milei aclaró que si bien el presidente habló de 70.000 bajas de contratos esos despidos de personal que si bien cumple funciones en el Estado desde hace en todos los casos más de 10 años, se irán dando de baja primero este fin de marzo a 15.000, y el resto se irá renovando y reevaluando sus funciones y necesidad o no de sostener esos empleos, cada tres meses".

Adorni reconoció que se trata de "temas sensibles", porque detrás de esos anuncios "son lugares de trabajo y personas", y afirmó que las próximas bajas se darán a conocer a medida que avance "el trabajo de auditoría, que es muy quirúrgico".

"Los tiempos son más lentos de lo que a uno le hubiese gustado", remató el vocero del presidente Milei al ser consultado sobre los despidos en el Estado como parte del plan de ajuste que en el entorno del presidente consideraron como "el más fuerte de la historia no solo de Argentina, sino del mundo".

Fue en ese marco, que el vocero de la Casa Rosada aclaró que "de los 15.000 contratos que se darán de baja desde el 31 de marzo, no incluyen bajas que pudieran suceder en otros organismos públicos autárquicos como el PAMI ni en empresas públicas que podría privatizarse. Por eso estamos hablando de un número no consolidado y uno dice palabras que pueden malinterpretarse".

"El objetivo es llegar a lo que corresponda, sin son 70.000 o 15.000, no cometer errores, que nadie pierda su trabajo que no lo merezca o seguir cumpliendo la función del puesto, nadie quiere hacer daño, que se pueda depurar la planta pública y no pagar salarios que no correspondan en el Estado nacional", dijo el vocero presidencial.