Conflicto en FATE: trabajadores marchan a Plaza de Mayo para pedir la reapertura de la fábrica

El conflicto en la empresa FATE vuelve a tomar visibilidad este martes cuando trabajadores despedidos realicen una movilización que promete trasladar la protesta al centro porteño.
La movilización también reclamará por salarios impagos y despidos. El gremio busca visibilizar el conflicto y presionar por una intervención.
Conflicto en FATE: trabajadores despedidos marchan al centro y crece la tensión
El conflicto en la empresa FATE vuelve a tomar visibilidad este martes cuando trabajadores despedidos realicen una movilización que promete trasladar la protesta al centro porteño.
La convocatoria está prevista para las 15:30 horas e incluirá una concentración frente al Juzgado Laboral, seguida de una marcha hacia Plaza de Mayo, con el objetivo de visibilizar la situación y reclamar respuestas.
La protesta se da en la antesala de una definición clave sobre la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Mientras la empresa pidió no extenderla, el gremio sostiene que no se cumplieron las condiciones necesarias para sostener ese proceso.
En ese contexto, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino decidió endurecer su postura y llevar el conflicto a la calle, en busca de respaldo sindical, social y político.
Uno de los principales ejes del reclamo es la falta de pago de salarios. Desde el sindicato solicitaron un embargo por $5.200 millones contra la empresa, en medio de denuncias por un esquema de presión económica sobre los trabajadores.
Además, cuestionan la paralización de la actividad y aseguran que durante la conciliación obligatoria no se restablecieron las condiciones previas al conflicto, como exige la normativa.
Ese punto incluye tanto la reanudación de tareas como el cumplimiento de las obligaciones salariales, aspectos que, según el gremio, no fueron respetados.
La última audiencia ante la cartera laboral no logró acercar posiciones y dejó al descubierto un escenario sin acuerdo en el corto plazo.
El sindicato impulsa un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar de utilidad pública la empresa y habilitar su ocupación temporaria.
El objetivo es que el Estado intervenga para garantizar la continuidad productiva, con participación de los trabajadores. Además, solicitaron una reunión con el gobernador Axel Kicillof, a quien consideran clave para destrabar la situación.
En paralelo, desde el gremio advierten que el caso no es aislado y lo vinculan con el impacto más amplio de la crisis sobre el empleo industrial en el país.