Conflicto en FATE: trabajadores marchan a Plaza de Mayo para pedir la reapertura de la fábrica

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Reclamos por salarios y actividad paralizada

Uno de los principales ejes del reclamo es la falta de pago de salarios. Desde el sindicato solicitaron un embargo por $5.200 millones contra la empresa, en medio de denuncias por un esquema de presión económica sobre los trabajadores.

Además, cuestionan la paralización de la actividad y aseguran que durante la conciliación obligatoria no se restablecieron las condiciones previas al conflicto, como exige la normativa.

Ese punto incluye tanto la reanudación de tareas como el cumplimiento de las obligaciones salariales, aspectos que, según el gremio, no fueron respetados.

La última audiencia ante la cartera laboral no logró acercar posiciones y dejó al descubierto un escenario sin acuerdo en el corto plazo.

Presión política y pedido de intervención

El sindicato impulsa un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar de utilidad pública la empresa y habilitar su ocupación temporaria.

El objetivo es que el Estado intervenga para garantizar la continuidad productiva, con participación de los trabajadores. Además, solicitaron una reunión con el gobernador Axel Kicillof, a quien consideran clave para destrabar la situación.

En paralelo, desde el gremio advierten que el caso no es aislado y lo vinculan con el impacto más amplio de la crisis sobre el empleo industrial en el país.