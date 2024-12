Controversia por la legalidad de la sesión del Senado tras la expulsión de Kueider, ¿se anula?

El rol de Villarruel y el debate jurídico que generó polémica interna

adorni milei y petri en avion a mendoza.jpg

Villarruel presidió la sesión pese a la ausencia del Presidente, lo que, según LLA, genera un vacío legal. Fuentes consultadas por Agencia Noticias Argentinas confirmaron que el escribano encargado de certificar el traspaso de mando llegó al Senado recién a las 19 horas, cuando la sesión ya había finalizado.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que Milei partió hacia Italia al mediodía, mientras que desde el entorno de Villarruel afirmaron que no recibieron notificación oficial sobre el viaje. "La vicepresidenta no puede ser responsabilizada si no fue debidamente informada. Esto debió haberse coordinado con antelación", indicaron fuentes cercanas a la titular del Senado.

Repercusiones políticas y posibles impugnaciones

Pagotto, en declaraciones a LN+, subrayó la gravedad del hecho: "Estas situaciones generan una imagen institucional deficiente. La Constitución es explícita: si el Presidente está ausente, la vicepresidenta debe asumir el Ejecutivo. Cualquier acto realizado en estas condiciones podría ser anulado".

El senador también señaló que cualquier ciudadano o legislador podría solicitar la nulidad de la sesión. "Son funciones completamente distintas. Esto es algo que debía haberse resuelto antes de iniciar la sesión", concluyó.

La controversia suma un nuevo capítulo al tenso escenario político actual, mientras se espera que las autoridades determinen si la sesión será validada o impugnada en el corto plazo.