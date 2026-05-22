Fin de una era: el homenaje inolvidable que el City le dedicó a Guardiola al confirmar su salida

Durante su etapa en el Manchester City, Guardiola consolidó un proyecto deportivo de élite que transformó al club en una potencia mundial. Su equipo se caracterizó por un estilo de juego basado en la posesión del balón, la presión alta y el control absoluto del partido, convirtiéndose en una referencia táctica a nivel global.

El último partido de Pep Guardiola como entrenador del City será este domingo, cuando el equipo reciba a Aston Villa en el Etihad Stadium por la última jornada de la Premier League. Se espera un clima de fuerte emotividad en las tribunas para despedir a uno de los técnicos más importantes en la historia de la institución.

Los logros de Guardiola en el Manchester City

pep_guardiola_1.jpg_1802170537.webp Guardiola celebra la obtención de la Champions League con el Manchester City (Foto: Getty Images).

En cuanto a títulos, su ciclo incluye 20 trofeos oficiales, lo que lo convierte en el técnico más ganador en la historia del club:

6 Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)

3 FA Cup (2019, 2023, 2025)

5 Carabao Cup (2018, 2019, 2020, 2021, 2024)

1 Champions League (2023)

1 Supercopa de Europa (2023)

1 Mundial de Clubes (2023)

El punto más alto de su ciclo llegó en la temporada 2022/23 con la conquista del histórico triplete (Premier League, FA Cup y Champions League), logro que consolidó al City entre los grandes del fútbol europeo.