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Fin de una era: el homenaje inolvidable que el City le dedicó a Guardiola al confirmar su salida

El Manchester City publicó un video para recordar los 10 años del entrenador en el club a horas de su último partido.

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El Manchester City publicó un video homenaje a Pep Guardiola a horas de su último partido como entrenador del club.

El Manchester City publicó un video homenaje a Pep Guardiola a horas de su último partido como entrenador del club.

A horas de su último partido, el Manchester City publicó un emotivo video de despedida dedicado al entrenador Pep Guardiola, en el que se repasan los momentos más importantes de sus 10 años al frente del equipo. El material, cargado de nostalgia, reúne imágenes de partidos clave, celebraciones de títulos, goles históricos y escenas icónicas de una etapa que marcó un antes y un después en la historia del club inglés.

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El contenido, titulado “What a time we have had together” ("¡Qué buenos momentos hemos pasado juntos!"), recorre cronológicamente la trayectoria del DT en la institución: desde su llegada en julio de 2016, la construcción del equipo en las primeras temporadas, el dominio en la Premier League y las grandes noches europeas que culminaron con el histórico triplete en la temporada 2022/23.

En la publicación también se incluye un mensaje personal del propio Guardiola, dirigido al club y a los hinchas: “What a time we have had together. No me pregunten las razones por las que me voy. No hay una razón concreta. Pero en el fondo sé que es mi momento. Nada es eterno, si lo fuera, yo estaría aquí. Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor que tengo por mi Manchester City”, dice.

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Durante su etapa en el Manchester City, Guardiola consolidó un proyecto deportivo de élite que transformó al club en una potencia mundial. Su equipo se caracterizó por un estilo de juego basado en la posesión del balón, la presión alta y el control absoluto del partido, convirtiéndose en una referencia táctica a nivel global.

El último partido de Pep Guardiola como entrenador del City será este domingo, cuando el equipo reciba a Aston Villa en el Etihad Stadium por la última jornada de la Premier League. Se espera un clima de fuerte emotividad en las tribunas para despedir a uno de los técnicos más importantes en la historia de la institución.

Los logros de Guardiola en el Manchester City

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Guardiola celebra la obtención de la Champions League con el Manchester City (Foto: Getty Images).

Guardiola celebra la obtención de la Champions League con el Manchester City (Foto: Getty Images).

En cuanto a títulos, su ciclo incluye 20 trofeos oficiales, lo que lo convierte en el técnico más ganador en la historia del club:

  • 6 Premier League (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24)
  • 3 FA Cup (2019, 2023, 2025)
  • 5 Carabao Cup (2018, 2019, 2020, 2021, 2024)
  • 1 Champions League (2023)
  • 1 Supercopa de Europa (2023)
  • 1 Mundial de Clubes (2023)

El punto más alto de su ciclo llegó en la temporada 2022/23 con la conquista del histórico triplete (Premier League, FA Cup y Champions League), logro que consolidó al City entre los grandes del fútbol europeo.

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