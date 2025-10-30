En vivo Radio La Red
Crece el uso de tarjetas de crédito en supermercados y se duplicó la morosidad, según un informed de la UBA

Un informe de la UBA advierte que las familias destinan más crédito a gastos básicos y enfrentan mayores niveles de morosidad.

Las compras en supermercados se sostienen con endeudamiento. Según un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 aumentó de 39% a 45% el uso de tarjetas de crédito como medio de pago en ese canal. En ese mismo período, se redujo el uso de débito (del 34% al 26%) y del efectivo (del 20% al 16%), mientras que las billeteras virtuales crecieron del 7% al 13%.

El informe también muestra una retracción persistente del consumo de bienes. En agosto de 2025, las ventas de autoservicios mayoristas cayeron 8,4% interanual y apenas subieron por debajo del 1% respecto del mes anterior. En los supermercados, la variación interanual fue levemente positiva (0,34%), aunque con una caída mensual de 0,23%.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el consumo en grandes superficies no recupera los niveles previos. En julio, las ventas mayoristas se ubicaron un 35% por debajo del valor inicial de la actual gestión y las de supermercados, un 27% por debajo.

La tendencia a la baja se refleja en las caídas acumuladas: 21% en autoservicios mayoristas y 9% en supermercados desde diciembre. Estas cifras representan un empeoramiento respecto del último informe publicado en mayo. “La debilidad del consumo impacta de manera directa en el comercio, uno de los principales sectores productivos, y en los hogares”, señala el informe.

Junto con la caída en las ventas, el informe resalta el cambio en los medios de pago. “Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares recurre al endeudamiento para afrontar consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad”.

Este comportamiento se da en un contexto de salarios que apenas superan la inflación y mayor carga de gastos fijos en los hogares. Aunque en el último tramo se redujo levemente el uso del crédito (del 46% al 45%), la tendencia general muestra un crecimiento significativo respecto del inicio del período analizado.

También crece la morosidad

Otro dato que refuerza el diagnóstico es el salto en la morosidad del crédito al consumo. “Desde el inicio de la gestión de Milei, el indicador aumentó 147%, al pasar de 2,5% a 6,2% del total del crédito al consumo en julio de 2025”, sostiene el informe.

El análisis también descarta que el mayor uso de crédito obedezca a incentivos nuevos. “Las promociones asociadas a compras con tarjeta de crédito ya existían antes del inicio del gobierno de Milei”, recuerda el documento.

En conjunto, estos datos muestran una pérdida sostenida de poder adquisitivo y un mercado interno debilitado. La posibilidad de una recuperación de la demanda, anticipada en informes previos, aparece cada vez más lejana.

Desde el Centro RA concluyen que el consumo seguirá deprimido en los próximos meses. La combinación de endeudamiento creciente, caída de ingresos reales y señales débiles desde el gobierno alimenta un escenario de incertidumbre económica.

