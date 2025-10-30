En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Casa Rosada
REUNIÓN EN CASA ROSADA

Milei en exclusiva con A24: "La reunión con gobernadores fue extremadamente positiva"

El presidente Javier Milei remarcó que la reunión con gobernadores en Casa Rosada fue "extremadamente positiva" y remarcó que "hemos logrado estar de acuerdo con matices sobre lo que necesita Argentina en esta etapa".

Milei en exclusiva con A24: La reunión con gobernadores fue extremadamente positiva

El presidente Javier Milei remarcó que la reunión con gobernadores en Casa Rosada fue "extremadamente posivita" y remarcó que "hemos logrado estar de acuerdo con matices sobre lo que necesita Argentina en esta etapa".

Leé también Javier Milei recibirá a la mayoría de los gobernadores para consensuar reformas políticas y económicas
Javier Milei recibirá a los gobernadores para consensuar reformas

Noticia en desarrollo...

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Casa Rosada A24
Notas relacionadas
¿Qué espera Milei de la reunión con los gobernadores y del encuentro de este viernes con Macri?
Milei y la confirmación para los jubilados que todos estaban esperando
Quiénes son las personalidades argentinas más influyentes en redes sociales

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar