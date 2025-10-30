La amenaza de Marley a Damián Betular si lo echa de MasterChef Celebrity: "Tengo un video..."

Embed

Cuándo vuelve Maxi López a MasterChef Celebrity

Maxi López se transformó en uno de los protagonistas más comentados de MasterChef Celebrity (Telefe), y su ausencia no pasó desapercibida entre los seguidores del programa. Junto a Wanda Nara, la dupla genera lo que muchos consideran “el verdadero contenido”: cruces picantes, recuerdos de su relación pasada y ese toque de tensión que le da sabor extra al reality gastronómico.

Sin embargo, su participación se vio interrumpida de forma inesperada. El exjugador debió viajar de urgencia a Suiza tras un accidente doméstico que sufrió Daniela Christiansson en su casa, justo cuando ambos se preparan para recibir a su segundo hijo.

Mientras tanto, Marley se encargó de ocupar su lugar en el programa, pero ya hay fecha confirmada para el regreso. “El día miércoles 22 a las 13 retoma las grabaciones de MasterChef, y la vuelta, ya tiene el ticket de vuelta… el regreso de Maxi López a Suiza será el 18 de noviembre”, anunció Daniel Fava en A la Tarde (América TV).