Cristina Kirchner 2023: batallas judiciales, dilemas políticos y el plan para ser la jefa de la oposición

Ante esa evidencia, según su entorno, prefirió revestir su renunciamiento como una consecuencia de la “proscripción” y una persecución y victimización política y judicial. De ese modo se equiparó a Juan Domingo Perón.

Lo dijo en Avellaneda con todas las letras: señaló que el 9 de marzo se leerán los fundamentos de la condena en la causa Vialidad a la que ella denominó “proscripción” y el 9 de marzo de 1956 la Revolución Libertadora publicó el decreto 4161 por el cual se proscribió al Perón y hasta se prohibía nombrarlo.

Mejor correrse por "proscripta", que por derrotada

De otro modo, quedaría en evidencia que le teme a una derrota electoral por las malas políticas y económicas y por haber sido condenada por corrupción en su gobierno, motivos no tan heroicos y que la dejarían al margen de la política.

En cambio, al no presentarse, quedará en el imaginario colectivo del peronismo que ella podría haber ganado y que sigue siendo la virtual dueña de los votos. Solo así podría mantener su condición de jefa de la oposición al ajuste que supone haría un gobierno de Juntos por el Cambio. Imagina al peronismo desfilando a Calafate, como Puerta de Hierro.

La vicepresidenta trazó ese plan en Avellaneda, según confiaron ahora sus allegados. “Hablemos clarito, no hubo renunciamiento ni autoexclusión, fue una proscripción”, dijo. De ese modo, desató especulaciones de algunos sectores peronistas que quieren reinstalar el operativo clamor “Cristina Presidenta”.

“Cristina sabe que pierde, pero se corre al costado sin decir que es por eso. Dirá que la proscriben, porque de ese modo se asemeja a Perón y deja flotando la duda de que ganaría las elecciones si la dejen presentarse”, señaló un diputado que milita en las filas kirchneristas.

“De ese modo queda legitimada como jefa de la oposición, desde su exilio. Si pierde por paliza, los jueces acelerarían sus causas. De otro modo, tiene esperanzas de seguir en carrera”, señaló esa fuente a A24.com.

La gran opositora a un gobierno de Juntos por el Cambio

Espionaje a Cristina Kirchner: un fiscal pidió investigar a Mauricio Macri por encabezar un presunto "plan sistemático".jpg Espionaje a Cristina Kirchner: un fiscal pidió investigar a Mauricio Macri por encabezar un presunto "plan sistemático" (Foto: Telam).

Desde el lugar de jefa de la oposición, intentará frenar el ajuste de Juntos por el Cambio. En sus primeros pasos como “proscripta”, Cristina Kirchner no tiene vuelo previsto a El Calafate para el Año Nuevo y lo pasaría en su casa o en la de su hija Florencia. No está decidido, según allegados.

Pero suma derrotas judiciales. La Corte Suprema denegó el sobreseimiento de Milagro Sala hace dos semanas; resolvió tomar juramento a los diputados consejeros que ella había suspendido, y le restituyó los fondos de la coparticipación a la Ciudad que Alberto Fernández le había cedido al gobernador bonaerense K, Axel Kicillof, por presión de ella.

La justicia federal le denegó este jueves la detención de tres jóvenes militantes de una agrupación de derecha a los que ella acusa por su atentado y también rechazó el allanamiento pedido por ella a su vecina del piso de arriba, Ximena Tezanos Pintos, a quien acusa de estar involucrada en el plan del atentado. También desplegó un ataque judicial contra el diputado Gerardo Milman, cercano a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, a quien acusa de ser partícipe del atentado, haber contratado empleadas y usar fondos públicos.

En Avellaneda, Cristina Kirchner pidió la expulsión de Milman de la Cámara de Diputados y se escandalizó porque ese cuerpo había expulsado a Juan Ameri, el diputado salteño que besó el pecho de su novia durante una sesión virtual. Cristina Kirchner no advirtió que el impulsor de la expulsión en 2020 fue Sergio Massa que era presidente de la Cámara. Hoy es el ministro de Economía.

La agrupación "amague y recule" contra la Ciudad que no acepta bonos

La vicepresidenta incrementó su enojo con Alberto Fernández y en Avellaneda habló del Gobierno como la “agrupación amague y recule permanente”. Hablaba del retroceso del Presidente al pagar con bonos el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a girar el 2,95% de coparticipación a la Ciudad en lugar del 1,4% con el ajuste de 2020.

El Presidente había reculado el lunes al anunciar que acataría el fallo y pagaría en bonos TX31 a 90 días. Pero esto también cayó en un limbo. El Banco Nación que dirige Silvina Batakis creó ayer una cuenta para la Ciudad de Buenos Aires, hacia la cual se transferirían los bonos en forma diaria por el 2,95% de la coparticipación.

Pero durante todo el jueves no se transfirieron los bonos a esa cuenta y la Ciudad todavía no fue notificada. La Ciudad advirtió que no va a aceptar los bonos, aunque los depositen. Y dijo que cualquier cuenta que vaya a crear el Banco Nación debe ser notificada a la Ciudad y el gobierno porteño la debe aceptar y aprobar, pero eso no lo hicieron.

La procuración de la Ciudad que dirige Gabriel Astarloa amplió su denuncia ante la Corte ratificando el incumplimiento del Gobierno y dejando constancia de que no aceptará los bonos del Gobierno aunque los deposite. En el Banco Nacion ratificaron que los bonos no fueron enviados todavía y nadie sabe cómo seguirá.

Ahora, Cristina Kirchner se enojó con la Selección argentina

messipsgarg.jpg

En el acto de Avellaneda, Cristina Kirchner le declaró una sorda guerra política a Lionel Messi y a la selección de Lionel Scaloni. Con el intendente Jorge Ferraresi, con quien inauguró el miércoles último el “Polideportivo Diego Armando Maradona”, en pleno clima mundialista, nunca nombró a la selección ni a Messi al inaugurar un centro de deportes.

Nadie hablaba de otra cosa que del Mundial en las afueras del polideportivo, e incluso el ex campeón mundial Héctor Enrique, que hizo un discurso porque uno de los estadios lleva su nombre, felicitó a la selección argentina de Scaloni.

Pero Cristina Kirchner y Ferraresi nunca la nombraron. Según fuentes del Frente de Todos, ella quedó desencantada por la indiferencia y el desplante de los jugadores hacia el Gobierno y hacia el kirchnerismo, al no aceptar las invitaciones a la Casa Rosada y no saludar a funcionarios que los recibieron en Ezeiza.

Los jugadores despolitizaron por completo los festejos de la obtención de la Copa Mundial apenas llegaron de Qatar y se fueron a sus provincias y a sus pueblos a celebrar con su gente. Hubo gestiones infructuosas de operadores K para que la selección saludara a funcionarios que responden a Cristina Kirchner.

El tiempo final de Cristina y Máximo Kirchner en el conurbano

Cristina y Máximo

Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner comenzaron a ser relegados entre la tropa de los gobernadores y los intendentes del PJ. Progresivamente comenzaron a haber reuniones de todos ellos con la cúpula de la CGT que dirige Héctor Daer, donde comenzó a circular con fuerza el nombre del ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato presidencial más probable para 2023.

En esos círculos ya descuentan que Cristina Kirchner no será candidata, y le dedican carteles y pintadas en el conurbano al diputado Máximo Kirchner que dicen que “el peronismo no es hereditario”. Pero los intendentes advierten que hay que esperar hasta marzo para lanzar a Massa.

Ese mes será clave para saber si el plan de estabilización de la inflación de Massa tiene éxito, que todos esperan, o si asoman más peligros en la economía. En caso de tener señales positivas, Massa será aclamado.

Cristina no jugará, pero quiere generar expectativa para no licuarse

WhatsApp Image 2022-12-27 at 20.20.35.jpeg Para Cristina, la decisión de la coparticipación es una maniobra de la Corte para "darle la campaña electoral al jefe de Gobierno” (Foto: prensa)

Sobre la frase de Cristina Kirchner que pareció negar un renunciamiento o una autoexcluisión, algunos dirigentes buscaron interpretarla como un regreso a su postulación. Pero no será así. Un intendente del PJ dijo a A24.com que “lo hizo para tratar de generar algo de expectativa y no licuarse” y quedarse sin espacio de negociación.

Un ministro de Alberto Fernández con fuertes relaciones con el kirchnerismo señaló: “Me quedo con la idea de que habló en serio cuando dijo que se corría”. En el entorno del senador Oscar Parrilli señalan que “nadie sabe eso, ni siquiera está en sus manos, sino de la dirigencia y la militancia”. Dejan una puerta abierta.

Pero un sindicalista allegado a Cristina Kirchner con certeza señaló a A24.com que “no hay posibilidad de que se presente como candidata, aunque sí buscará liderar el espacio más importante y numeroso del Frente de Todos”. Nuevamente, renace el viejo plan de ser la jefa de la oposición.