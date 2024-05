Cristina Kirchner cuestionó el RIGI de la Ley Bases y dijo que puede ser un "estatuto legal del coloniaje"

“Es un día de chicas, el único infiltrado es Parrilli. Es porque se le ocurrió a él que podíamos hacer ésto. ¿Vieron por qué lo quiero tanto? Aunque a veces lo retó y le digo cosas feas cuando hablamos por teléfono”, recordó aquella grabación de una llamada que se filtró a la prensa, en la que insultaba.

En el salón fueron homenajeadas Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Malvinas.

“Todos saben que no soy feminista. Nadie tiene que asumir roles que no ha tenido, no soy militante feminista pero respeto mucho a las que lo son. Digo esto porque tal vez se haya esgrimido el falso argumento para desmantelar este salón en el Día de la Mujer, para señalar que había un sesgo ideológico”, deslizó la expresidenta.

CFK había inaugurado en 2009 el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario, el cual fue desmantelado por el actual Gobierno de Javier Milei en el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.

Cristina Kirchner apuntó contra el Gobierno también por el punto de la Ley Bases que se refiere a la inversión extranjera directa: “A partir del tercer año la van a dejar exportar sin ingresar un solo dólar a las reservas del BCRA. Pero, pregunto yo, y les pregunto a los que votaron afirmativamente el acuerdo con el FMI, también a los que votaron afirmativamente la reestructuración de la deuda soberana: ¿con qué dólares piensan pagar la deuda externa si no entran dólares? ¿Con qué dólares van a pagarle al FMI y sostener el desarrollo de las industrias que evidentemente no le importan a nadie?”.

Embed

Para Cristina Kirchner, Milei tiene problemas con las mujeres

“O a lo mejor el objetivo es seguir que nos sigamos endeudando eternamente. ¿Cómo vamos a dejar la energía de esta manera, olvidándonos del autoabastecimiento interno?. Deberíamos estar preocupados todos los argentinos por la ley que está en el Senado”, agregó quien se refirió al RIGI como “el estatuto legal del coloniaje del siglo XXI”.

En el inicio de su discurso, Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei, quien, según ella, encabeza “una fuerza política que tiene un problema con las mujeres”.

En ese sentido, sin mencionarla, se refirió a Lilia Lemoine como “una diputada muy representativa del sector” que “hace poco tiempo había querido presentar un proyecto para que los hombres puedan renunciar a la paternidad”. También recordó al senador libertario Francisco Paoltroni, para quien “el femicidio no existe”, sino que “es un asesinato”.