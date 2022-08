"La lógica del Sr. Larreta es la misma lógica del partido judicial. Para los macristas: cuidado y protección. Para los peronistas: vallas, infantería de la policía de la ciudad y hasta palos, gas lacrimógeno y gas pimienta como la noche del lunes. Lo dicho ese día por la noche: nunca fueron ni serán democráticos", agregó.

En este marco, sostuvo: "El 9 de diciembre del 2015 cuando finalicé mi segundo mandato como Presidenta de la Nación y me dirigía a Juncal y Uruguay para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur, no pude hacerlo. La esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas, muy violentos que me insultaban y amenazaban. Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija en el barrio porteño de Monserrat".

Por último, concluyó: "A partir de allí, la esquina de Juncal y Uruguay fue objeto de permanentes concentraciones de pequeños grupos de simpatizantes macristas con actitudes amenazantes y agresivas. Con parlantes y micrófonos amplificaban insultos, agravios y promesas de muerte. En todos esos años, la policía del Sr. Larreta nunca intervino. Es más, cuidaban y garantizaban esas actitudes. Hemos llegado a ver, en el caso del Instituto Patria, a un policía de la Ciudad que confraternizaba con un energúmeno que me prometía la horca".

Las vallas en la casa de Cristina Fernández de Kirchner

La cuadra del departamento de la Vicepresidenta en el barrio porteño de Recoleta amaneció este sábado con un fuerte vallado y la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad.

Según pudo saber A24.com, las cercas metálicas se encuentran ubicadas sobre las calles Juncal, entre Paraná y Talcahuano; y Uruguay, entre Montevideo y Arenales. De acuerdo a lo informado, solo podrán acceder aquellos vecinos que vivan en la zona.

En el lugar se apostó, además, un fuerte operativo con efectivos de la Policía de la Ciudad ordenado por el ministerio de Seguridad porteño. Esta mañana, también se encontraba presente el jefe de Gabinete local, Felipe Miguel.

El acto central en Parque Lezama se traslada a Juncal y Paraná

En este marco, el presidente del PJ porteño Mariano Recalde anunció hoy que se suspende la convocatoria prevista para esta tarde en el Parque Lezama en apoyo a la ex mandataria, y se traslada a la plaza ubicada en Juncal y Paraná, en "repudio" al vallado dispuesto por el Gobierno porteño en las inmediaciones del domicilio de la expresidenta en el barrio de Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires.

"Se suspende el acto de hoy en Parque Lezama. Las vallas de Larreta no van a frenar el apoyo a Cristina. Todos a la Plaza de Juncal y Paraná. Todos con Cristina", publicó Recalde en su cuenta de Twitter.