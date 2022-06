Cristina Kirchner encabezará un homenaje a Perón y hay expectativa por su discurso

Luego de lanzar fuertes críticas a la política económica y los movimientos sociales, entre otras definiciones, la titular del Senado volverá a hablar en público y lo hará luego de que el presidente, Alberto Fernández, haga lo propio en un acto que se desarrollará el viernes y lo organiza la CGT.

El mandatario también encabezará un homenaje al líder del Justicialismo, que estuvo plagado de idas y vueltas entre el sindicalismo y la Casa Rosada, y lo hará rodeado de gobernadores, en búsqueda de apoyos políticos en momento de fuertes tensiones por los resultados económicos y los propios debates hacia el interior del Frente de Todos, que continúan vigentes.

Inicialmente, Kirchner tenía previsto realizar el acto de Ensenada el viernes, pero prefirió posponerlo para el sábado como gesto para despejar la actividad del Presidente en la CGT.

Importacionesvy expectativa por el discurso de Cristina Kirchner

Tras los dichos de la expresidenta durante el acto por el Día de la Bandera en el que denunció un "festival de importaciones" y la falta de controles por parte de los organismos del Estado como la AFIP y la Aduana, y también al Banco Central; la cifra del saldo comercial que da el Indec terminó de confirmar un récord de demanda de dólares para las compras al exterior de más de USD7.000 millones.

En ese sentido, aseguró que a la Argentina "no le faltan dólares" sino que "están afuera"." Y ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. En realidad, la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones -otro problema de la producción- se forma en activos en el exterior", advirtió

Y remarcó: "No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones. Y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, ministerio de la Producción -que administra el comercio exterior, autoriza las importaciones-, AFIP en la Aduana, porque fija los precios de referencia y controla que no haya sub y sobre facturación. Y el BCRA. Eso tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo”.

Esta semana, el Central aplicó un endurecimiento del cepo para las empresas que quieran acceder a los dólares para importar con el objetivo de preservar las reservas internacionales. La demanda de divisas para las importaciones venía de ruedas por encima de los USD100 millones.

¿Por qué el 1 de julio se homenajea a Juan Domingo Perón?

Perón falleció el 1° de julio de 1974 en la Quinta de Olivos, a meses de haber asumido su tercer mandato presidencial, como consecuencia de un paro cardíaco derivado de la cardiopatía isquémica crónica que padecía.

Lo sucedió su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien fue derrocada por un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.