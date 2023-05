¿Cristina Kirchner candidata?: "Está muy claro lo que dije"

"Está muy claro lo que dije y publiqué el otro día. No es más que la ratificación de lo que había dicho el 6 de diciembre", agregó en referencia a la carta abierta que publicó en los últimos días.

Continuando con su análisis electoral, la expresidenta dijo que "tenemos que proponerle a la sociedad algo diferente", y expresó más de una vez que "es mentira que siempre estuvimos asi".

"En 2015 no estábamos así. Cuando terminó nuestro gobierno, cuando me despedí el 9 de diciembre, el riesgo país del que tanto hablan estaba en 600 puntos, la Argentina no estaba endeudada", argumentó.

cristi24.png

Hacia el final del reportaje, cuando el conductor le preguntó cuál va a ser "su papel" en esta campaña del Frente de Todos, a lo que contestó: "El papel de siempre. Una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para que pase lo mejor que le puede pasar a los argentinos".

"¿Y de qué depende ganar la elección?", repreguntó el periodista, y la titular del Senado de la Nación dijo: "De que volvamos a enamorar a la sociedad, que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en que los argentinos vivieron mejor"

Cristina Kirchner: "La Corte Suprema viene por el sistema democrático"

Consultada por la resolución de la Corte Suprema que suspendió las elecciones de la semana pasada en Tucumán y San Juan, la expresidenta sostuvo que "esto ya no es una cuestión de persecución política a una dirigente o de perjuicio al peronismo", sino que los jueces "vienen por el sistema democrático".

"Esto ya no es una cuestión de persecución a una dirigente política o de perjuicio al peronismo. Además vienen por el sistema de mocrático, porque una Corte Suprema que se ha constituido en una camarilla de tres personas, de las cuales dos fueron designadas por decreto, se comporta de esta manera debería preocupar a todos", afirmó.