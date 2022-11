Cristina Kirchner y Mauricio Macri buscan protagonismo con la incógnita de su candidatura presidencial

De manera premeditada, Cristina Krichner abrió una incógnita. “Ella necesita abrir una esperanza de salida electoral para sus militantes, pero ni siquiera ella sabe si será candidata presidencial o no. Después, puede ser o no, pero mantendrá la incertidumbre varios meses para ganar protagonismo y después medir y decidir”, dijo a A24.com un allegado a Cristina Kirchner. También evaluará quién se posicionará como candidato de la oposición.

En ese contexto, una delegación de intendentes del conurbano liderada por Fernando Espinoza (La Matanza) y Alberto Descalzo (Ituazaingó), visitó y se sacó una foto con el Presidente para bajar la tensión y darle apoyo. Fue una señal de esos barones del conurbano del PJ en favor de la unidad del peronismo.

Espinoza buscó poner paños fríos y destacó la "unidad" del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que se logró en el cónclave realizado el pasado sábado en Mar del Plata donde habló Máximo Kirchner en contra del Presidente. En ese congreso peronista, Espinoza fue reelegido al frente del órgano partidario por otros cuatro años más entre más de 530 congresales y dijo que "se pudo sellar la unidad de todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires".

Cristina Kirchner abrió la duda, pero sigue pensando en Massa-Wado

WhatsApp Image 2022-10-24 at 19.09.20.jpeg Sergio Massa lanzó "Ahora 30" para la compra de electrodromésticos (Foto: captura)

La alternativa que más seduce a la vicepresidenta para las presidenciales de 2023 es la fórmula Sergio Massa-Eduardo “Wado” De Pedro. Siempre, claro, que el ministro de Economía logre bajar la inflación y recuperar la económica. Si no logra calmar los precios y recuperar las reservas del Banco Central, no hay Plan B. A los botes…, dicen en La Cámpora. De Pedro y Massa fueron los que presionaron la semana última a Alberto Fernández con suspender las PASO.

El Presidente sigue adelante con su reelección y con las PASO. Y más aún luego de que Máximo Kirchner le pidió en público que se baje de ese proyecto. Wado De Pedro respalda a Máximo Kirchner pese a ser ministro de Alberto Fernández.

Luego del fin de semana, el escenario en el Frente de Todos cambió y los enfrentamientos ya están expuestos. El viernes Cristina Kirchner dijo en un congreso de la UOM, en Pilar, que ella hará "lo que tenga que hacer para devolverle la alegría a la gente". Muchos lo interpretaron como una señal de que ella será candidata, pero fue ambigua.

También apoyó a Massa como ministro de Economía, pero le puso presión por los precios y le reclamó una suma fija de fin de año para trabajadores, algo que el Presidente rechazó pero el lunes se estaba negociando en el Ministerio de Trabajo de Kelly Olmos con los sindicalistas K. En todas esas afirmaciones, Cristina Kirchner dio a entender veladamente que Alberto Fernández no está en su radar, no gobierna, ya es historia, y subió a Massa al pedestal de sus protegidos.

Ministra Kelly Olmos con jefe del sindicato de Camioneros y del Frente Sindical, Pablo Moyano.jpeg

Cristina Kirchner terminó de sacar de la cancha a Alberto Fernández

Máximo Kirchner fue el sábado más explícito: trató al Presidente de “aventurero” si intentaba buscar su reelección a lo cual Alberto Fernández lo descalificó como peronista, insistió en que se presentaría y que confirmaría las PASO, algo que luego reforzó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

La guerra está lanzada. Cristina Kirchner no necesitó agredir al Presidente para desmerecerlo. Al dejar abierta su posible postulación, que seguramente no concretará, dio a entender que la solución pasa por ella, será ella la gran electora o estratega, y no por la gestión de su elegido de 2019.

La vicepresidenta necesita mantener la esperanza de sus militantes

“Ella necesita mantener la esperanza abierta de que es posible generar una salida electoral a este gran quilombo o falta de lógica de gobierno”, señaló un allegado a la vicepresidenta. “Tiene que explicar por qué quiere un segundo gobierno”, agregó.

“Si eso lo va a expresar ella o no… ni ella misma lo termina de saber. Hay una situación que no puede pasar: que ante la crisis del Gobierno no haya nada esperanzador para adelante. Y la esperanza es dejar abierto el interrogante de que ella sea, sin que necesariamente vaya a ser, un lugar de incertidumbre; puede ser como puede no ser. Eso va a seguir pasando en los próximos meses”, señaló la fuente krichnerista.

Algo parecido a lo que ocurrió en 2007 cuando el ex presidente Néstor Kirchner jugaba con la disyuntiva “será pingüino o pingüina”. Todo se irá decidiendo según se vayan acomodando las piezas de la realidad.

"Supermartes" de la oposición: reuniones en PRO y en Juntos por el Cambio

Bullrich, Macri, Rodríguez Larreta y Vidal, de manera remota, son algunos de los dirigentes que estuvieron presentes.

Una de las variables será la oposición. Las peleas internas de Juntos por el Cambio y de PRO generan alguna esperanza en el Frente de Todos: si logran suspender las PASO, esas contradicciones opositoras podrían profundizarse y generar un milagro para el peronismo.

Este martes habrá dos reuniones de Juntos por el Cambio. En Olivos estarán el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del partido, Patricia Bullrich. El ex presidente Mauricio Macri será mediador. También irán los diputados María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Cristian Ritondo, y el senador Humberto Schiavoni, entre otros. Por la tarde, en el zoom participarán el resto de los dirigentes de los demás partidos de la coalición.

Macri puso huevos en la canasta de Bullrich: Grindetti y Jorge Macri

Macri está perdiendo imparcialidad en esa pelea entre Larreta y Bullrich, porque puso demasiados huevos en la canasta de su ex ministra de Seguridad. La semana última, le sumó a sus filas al intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Unos días antes, había provocado la foto entre Patricia Bullrich y Jorge Macri, ministro de gobierno porteño, donde la ex ministra escenificó su apoyo a este último. Además, Macri le acercó a empresarios amigos a Bullrich.

Rodríguez Larreta interpretó la foto de Jorge Macri con Bullrich como un apoyo de Mauricio Macri a la ex ministra. “¿Pero está mal que Bullrich apoye a un candidato del PRO en la Ciudad?”, dijo a A24.com el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, bullrichista, que reclama a la Ciudad que baje impuestos a cambio de apoyar este jueves el presupuesto porteño. “Es mejor eso antes que apoyar a un radical”, ironizó Arenaza.

Larreta dio señales a Morales y a Lousteau, de la UCR

Larreta-Lousteau-Morales.jpeg

Es que luego de aquella foto, Rodríguez Larreta comenzó a darle fuertes señales a la UCR. Se mostró cerca del gobernador de Jujuy presidente del radicalismo, Gerardo Morales, y del senador Martín Lousteau. Algunos sospechan que podría ofrecerle la vicepresidencia a Morales y respaldar la candidatura de Lousteau en la Ciudad.

Grindetti se sumó al lote de otros precandidatos a gobernador bonaerense: el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y el senador provincial Joaquín de la Torre. Entre ellos conformarán un plan de gobierno común y dirimirán por encuestas quien será el precandidato que dirimirá contra el larretista Diego Santilli la candidatura.

Cristian Ritondo, otro precandidato, comparte equipos que Grindetti, pero no está dentro del acuerdo con los otros tres. Grindetti y Ritondo están también en la conducción del Club Atlético Independiente. “Ritondo tiene buena relación con Patricia, pero sus candidatos son los otros tres”, dijo un allegado a la ex ministra de Seguridad.

Jorge Macri también se sacó una foto con Ritondo, lo cual fue toda una señal hacia Diego Santilli, el aliado de Rodríguez Larreta en la provincia. Se están dirimiendo los espacios de poder de 2023.

Macri contra el radicalismo, la otra pelea

La reunión virtual de la cúpula de Juntos por el Cambio estará cruzada por los enfrentamientos recientes entre Macri y Morales. Es por eso que no está confirmado Macri. El expresidente también fue lapidario la semana última con dos legisladores radicales de Tierra del Fuego que apoyaron el proyecto previsional que acortó la edad jubilatoria de empleados públicos.

Hubo dos señales combinadas. Esos legisladores no solo eran radicales, sino que se les atribuye una alianza con Rodríguez Larreta. También Bullrich los criticó por la red Twitter.

“¿Qué necesidad tenía Macri de pegarnos asi, si nosotros siempre nos callamos siempre sus errores de gestión entre 2015 y 2019 y el acuerdo con el FMI?”, dijo a A24.com al borde de la ira un dirigente fueguino del radicalismo. El aire se corta con cuchillo en Juntos por el Cambio y en el macrismo sospechan que Larreta quiere fortalecer su alianza con la estructura nacional de la UCR. La oposición también está cruzada por sospechas de todos contra todos.